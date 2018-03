Actieplan tegen grote aantal verkrachtingen

Bijna een op de twintig vrouwen in deze delen van Groot-Brittanniƫ was na haar zestiende jaar slachtoffer van een verkrachting, in totaal zo'n 754.000 vrouwen.

Vrijwel alle Britse ochtendkranten maakten dinsdag melding van het onderzoek. Minister van Binnenlandse Zaken Denham meent dat uit de cijfers blijkt dat ook een aantal mythes nu de wereld uit is. Verkrachters zijn niet vooral de enge, vreemde mannen die plots toeslaan op straat of in een park.

Woning

In bijna de helft van de gevallen was de dader de partner van het slachtoffer. In 8 procent van de zaken ging het om een vreemdeling. Meer dan de helft van de onderzochte verkrachtingen had bovendien plaats in de woning van het slachtoffer.

Het actieplan van de regering-Blair voorziet er onder meer in dat er betere waarborgen komen voor slachtoffers die anoniem aangifte willen doen of die tijdens rechtszaken anoniem willen getuigen.

Een nieuw landelijk netwerk van officieren van justitie krijgt verkrachtingszaken als specialisatie toegewezen en de politie zal bovendien worden voorzien van betere middelen voor de opvang van slachtoffers en voor de bewijsvoering.

Het Nederlandse Openbaar Ministerie behandelde in 2001 1163 verkrachtingszaken. Een jaar eerder waren dat er 1167, aldus een woordvoerster van het OM dinsdag.