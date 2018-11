De bosbrand in het noorden van de Amerikaanse staat Californië is sinds zondagavond de dodelijkste ooit in de staat. Reddingswerkers hebben nog 6 lichamen gevonden in de verwoeste stad Paradise. Het dodental komt daarmee op 29.

Bij de bosbranden in het zuiden van de staat waren eerder al twee mensen omgekomen. Het totaal komt daarmee op 31.

De lokale autoriteiten hebben zondagavond (lokale tijd) nog bekendgemaakt dat er zeker 228 mensen nog worden vermist.

In Paradise werden zaterdag ook al meerdere lichamen gevonden. De meeste lichamen die daar de afgelopen drie dagen dood zijn gevonden, zaten in hun huis of auto.

In het zuiden van de staat woedt een grote brand rond badplaats Malibu, waar veel beroemdheden wonen. Die volledige stad is al ontruimd, net als grote delen van Thousand Oaks. Meerdere huizen van beroemde mensen zijn hun huis kwijtgeraakt.

De branden worden aangesterkt door een harde, droge wind. Verwacht wordt dat de wind de komende drie dagen nog aanhoudt.

