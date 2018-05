Bommelding Warschau waarschijnlijk vals

De metro van Warschau werd eerder op de dag ontruimd nadat een anonieme beller had gezegd dat er ergens in de ondergrondse een bom was geplaatst. De Poolse explosieven opruimingsdienst heeft de zestien stations onder de grond en de tunnelbuis nagespeurd op mogelijke bommen, maar er is niets verdachts aangetroffen.

In Warschau is een metrolijn die het noorden met het zuiden van de stad verbindt. Na de aanslagen in Londen werden de veiligheidsmaatregelen in het Poolse openbaar vervoer aangescherpt. Polen is een trouw bondgenoot van de Verenigde Staten. In Irak zijn 1700 Poolse militairen gelegerd.