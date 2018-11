Wat gaat er dinsdag in ieder geval gebeuren? Hieronder de hoofdpunten uit de nieuwsagenda van 6 november 2018.

Tussentijdse verkiezingen in de VS

In de Verenigde Staten gaan kiezers naar de stembus. Alle zetels in het Huis van Afgevaardigden en een derde van de zetels in de Senaat moeten opnieuw worden gevuld. Daarnaast vinden er tal van verkiezingen op lokaal en regionaal niveau plaats - van gouverneurs van staten tot plaatselijke politiechefs. Op landelijk niveau worden de zogeheten midterms gezien als een referendum over de regering van Donald Trump, die nu twee jaar president is. Het is de vraag of hij zijn politieke slagkracht zal weten te behouden. Volgens de peilingen maken de Democraten goede kans om in het Huis van Afgevaardigden de meerderheid van Trumps Republikeinen over te nemen.

Rechter neemt besluit over overlevering Masmeijer

De rechtbank in Amsterdam buigt zich over de vraag of oud-presentator Frank Masmeijer moet worden overgeleverd aan België. In dat land werd Masmeijer vorig jaar veroordeeld tot acht jaar cel plus een boete van 48.000 euro voor zijn rol bij de smokkel van 467 kilo cocaïne via de haven van Antwerpen. De 57-jarige Masmeijer was niet bij de uitspraak aanwezig en werd sindsdien gezocht door de Belgische politie. Hij werd eind oktober gearresteerd in een hotel in Breda.

PSV vecht voor overwintering in Europa

In de groepsfase van de Champions League staat er voor PSV een hoop op het spel. De Eindhovenaren moeten in Londen winnen van Tottenham Hotspur om een goede kans te houden op de derde plek in de poule en daarmee een Europa League-ticket. Ook de tweede positie en Champions League-overwintering is nog niet volledig uit zicht, al heeft Internazionale vijf punten meer dan PSV. De wedstrijd tussen Tottenham en PSV begint om 21.00 uur op Wembley. De ploeg van trainer Mark van Bommel speelde twee weken geleden voor eigen publiek met 2-2- gelijk tegen de 'Spurs'.

Mogelijk laatste zaak tegen nazi in Duitsland

De 94-jarige Johann R. staat in Duitsland voor de rechter in mogelijk de laatste rechtszaak tegen een nazi uit de Tweede Wereldoorlog. De kleine groep overgebleven naziverdachten is hoogbejaard. R., voormalig SS'er, wordt beschuldigd van medeplichtigheid aan de moord op honderden gevangenen van het concentratiekamp Stutthof (in de buurt van het huidige Poolse Gdansk). De zaak wordt behandeld door de jeugdrechtbank, omdat R. destijds jonger dan 21 jaar was. Hij stelt onschuldig te zijn.

En verder:

- Staat een lid van motorbende No Surrender in Zwolle voor de rechter wegens afpersing.

- Wordt het nieuwe parlement van Brazilië geïnstalleerd.

- Komt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) met cijfers over de psychische gezondheid van jongeren.

TV-club: Anorexia Eetclub

21:05 - 21:50 uur op NPO 3: Tatum Dagelet helpt zes jongeren om te gaan met de bekendste eetstoornis die er is: anorexia nervosa. Onder begeleiding van een diëtist doen ze boodschappen, koken ze en eten ze de boel samen op. Voor de meesten een doodgewone zaak, maar niet als je aan anorexia nervosa lijdt.

Weer

Dinsdag kan er in de ochtend plaatselijk sprake zijn van mist, maar die lost ook snel weer op. Er is bewolking, maar de zon laat zich regelmatig zien en het blijft droog. Het wordt bijzonder mild weer voor de tijd van het jaar: de middagtemperatuur ligt tussen 14 graden op de Wadden tot 19 graden in het zuidoosten.

