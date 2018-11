Wat gaat er zondag in ieder geval gebeuren? Hieronder de hoofdpunten uit de nieuwsagenda van 4 november 2018.

Actie in Amsterdam tegen sluiten ziekenhuizen

Onder de slogan 'Nederland in protest!' vindt zondag op het Museumplein in Amsterdam een demonstratie plaats tegen de sluiting van de ziekenhuizen die vorige week failliet gingen. Op de Facebookpagina van het evenement hebben al meer dan achthonderd mensen aangegeven dat ze komen. De demonstratie begint om 14.00 uur en duurt tot 16.00 uur.

Feyenoord - VVV

Feyenoord sluit zondag de elfde speelronde van de Eredivisie af met een thuiswedstrijd tegen VVV-Venlo. De Rotterdammers moeten winnen om enigszins in de buurt te blijven van PSV en Ajax. Geen eenvoudige opdracht, aangezien VVV dit seizoen sterk presteert en op de ranglijst terug te vinden is op de knappe zesde plaats.

Laatste dag kwalificatiewedstrijden wereldbeker in Thialf

Op de laatste dag van de kwalificatiewedstrijden voor de wereldbeker in Thialf staan er maar liefst zes afstanden op het programma. Bij de vrouwen de 5.000 meter, 1.000 meter en de massastart en bij de mannen de 10.000 meter, 1.000 meter en de massastart. De top vijf pakt een ticket voor de komende drie wereldbekers in dit kalenderjaar.

En verder:

- Vindt in Amsterdam een herdenking plaats voor omgekomen vluchtelingen aan de Europese grenzen.

- Vindt in Rosmalen het EK Veldrijden plaats.

Tv-tip: Philippe Geubels: Made in Belgium

21:30-23:30 uur op RTL 4: Voor Philippe Geubels: Made in Belgium heeft de Vlaamse caberatier het beste uit twee theatershows verzameld en deze voorzien van een woordenlijst.

Weer

Zondag schijnt de zon opnieuw uitbundig. Met in de middag 11 tot 14 graden is het zachter dan vandaag. In de nieuwe week gaat de temperatuur verder omhoog. De nachten zijn minder koud en overdag wordt het ruim 15 graden.

