Aan de Q-koorts blijken inmiddels in totaal 95 mensen te zijn overleden. Het aantal is op te maken uit de bijgestelde Nationale Chronische Q-koorts Database. Twee jaar geleden was er nog sprake van 74 sterfgevallen door Q-koorts.

De Q-koorts, die door een bacterie van dier op mens wordt overgedragen, brak in 2007 uit op een geitenboerderij in de Brabantse plaats Herpen. De ziekte verspreidde zich vervolgens snel over het land. De meeste besmettingen vonden plaats tussen 2007 en 2010.

Ruim vierduizend mensen raakten door de uitbraak besmet. De ziekte is niet van mens op mens overdraagbaar.

Tijdens deze uitbraak ontwikkelde een aantal besmette personen chronische Q-koorts, die ook later problemen kan opleveren. Vaatwanden en hartkleppen kunnen geïnfecteerd raken. Dat kan complicaties als hartfalen of een gescheurde grote lichaamsslagader met zich meebrengen.

In 2016 bleek dat er sinds het begin van de uitbraak 65 patiënten waren overleden aan chronische Q-koorts. Met de negen patiënten die overleden waren aan acute Q-koorts kwam het totale aantal overledenen toen dus op 74 uit, 21 minder dan nu.

"Nog steeds overlijden mensen"

"Veel mensen denken dat de Q-koorts nu wel voorbij is. Als je mij in 2010 had gevraagd of ik dacht dat er in 2018 nog mensen zouden overlijden aan Q-koorts, was mijn antwoord 'nee' geweest. Maar er komen nog steeds chronische Q-koortspatiënten bij en er overlijden nog steeds mensen aan", aldus internist-infectioloog Chantal Bleeker van het bij de database betrokken Radboudumc.

De gegevens van patiënten met chronische Q-koorts worden bijgehouden in genoemde database van het UMC Utrecht, het Radboudumc en het Brabantse Jeroen Bosch Ziekenhuis.

In september maakte het ministerie van Volksgezondheid bekend dat Nederlanders die tussen januari 2007 en december 2011 Q-koorts opliepen, vanaf 1 oktober een aanvraag kunnen indienen voor een vergoeding. Per aanvraag wordt maximaal 15.000 euro uitgekeerd.

