Buspassagiers in slaap verrast

Zij zat in de dubbeldeks bus, die zaterdagochtend even voor 04.30 uur plots een vangrail raakte op de autosnelweg A9 naar Spanje, omsloeg en op zijn kant terechtkwam.

Klap

"Ineens was er een verschrikkelijke klap en werden we door elkaar geschud. De lichten gingen uit. De bus kwam op zijn kant terecht, en de ruiten sloegen aan diggelen", aldus een Belgische passagier. "De mensen begonnen te schreeuwen, er was paniek en er waren gewonden. Maar vreemd genoeg duurde het een tijdje voordat de passagiers probeerden om door de kapotte ruiten naar buiten te komen."

De niet-gewonde passagiers zijn vrijwel onmiddellijk ondergebracht in een gymzaal in het naburige Bessan, waar het Rode Kruis hen onder zijn hoede nam. De gewonden zijn overgebracht naar ziekenhuizen in Montpellier, Sète en Béziers. Rond het middaguur waren vijf van hen er nog ernstig aan toe, elf anderen hadden lichtere verwondingen opgelopen.

Hostess

De chauffeur van de verongelukte Belgische bus is na ondervraging aangehouden op beschuldiging van dood door schuld. Volgens procureur Mondon is het heel waarschijnlijk dat hij is ingedut. Behalve de 66 Nederlandse en Belgische passagiers waren er twee chauffeurs in de bus en een hostess.

De A9 is enkele uren afgezet voor verkeer in beide richtingen tussen Agde en Béziers. Dat leidde tot grote files op een van de grote toegangswegen naar Spanje op een heel drukke dag van de vakantie-uittocht. Er waren vooral veel Nederlandse, Belgische en Duitse vakantiegangers op weg naar hun zuidelijke eindbestemming.

Even voor 10.00 uur werd er weer enigszins gereden. Rond het middaguur stond er zaterdag niettemin nog een file van 30 kilometer in de richting Spanje.