Wat gaat er donderdag in ieder geval gebeuren? Hieronder de hoofdpunten uit de nieuwsagenda van 1 november 2018.

Je kunt je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve op zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht gebeurd is en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Rechter doet uitspraak over gebruik van de stint

De rechtbank in Utrecht beslist donderdag of kinderopvang Het Kinderstraatje uit Almere weer mag rondrijden met een stint. Gebruik van de elektrische bolderkar werd door minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) verboden na het dodelijke ongeluk in september, waarbij vier kinderen om het leven kwamen. De uitspraak kan vergaande consequenties hebben voor andere kinderdagverblijven, postbodes en overige gebruikers van de elektrische bolderkar.

Mag de Ryanair-basis in Eindhoven sluiten, ja of nee?

Zestien piloten hebben het kort geding aangespannen tegen het besluit van de Ierse prijsvechter om vier vluchten weg te halen van Eindhoven Airport. De Ierse luchtvaartmaatschappij sluit per 5 november zijn basis in Eindhoven. Dit betekent dat er geen Ryanair-personeel meer gestationeerd zal zijn in Eindhoven. Er wordt nog wel gevlogen van en naar Eindhoven, maar die vluchten zullen worden uitgevoerd door personeel van bases in andere landen.

Bekerhouder Feyenoord in actie tegen ADO

In de TOTO KNVB-beker staan de laatste twee wedstrijden in de tweede ronde op het programma. NEC en Fortuna Sittard strijden vanaf 18.30 uur om een ticket voor de achtste finales en om 20.45 uur is het de beurt aan bekerhouder Feyenoord. De Rotterdammers hopen zich tegen ADO Den Haag te revancheren voor de verloren Klassieker tegen aartsrivaal Ajax.

En verder:

- Katholiek Nederland viert donderdag Allerheiligen.

- China neemt donderdag het roulerende voorzitterschap van de VN Veiligheidsraad over van Bolivia.

Tv-tip: Droomhuis gezocht

21:30-22:25 uur op NPO 1: Verkassen naar het buitenland kan een hoop stress opleveren. Sybrand Niessen helpt roeromgooiers hierbij en krijgt dit seizoen op zijn beurt hulp van Carrie ten Napel. Als eerste gaan ze op zoek naar de ultieme woonplaats op Sardinië.

Weer

Donderdag begint de dag met zon, met later op de dag op veel plekken in het land lichte regen of motregen. De temperatuur blijft wel zacht, met een temperatuur van 13 tot 14 graden.

Bekijk het actuele weerbericht | Bekijk de situatie op de weg