Wat gaat er woensdag in ieder geval gebeuren? Hieronder de hoofdpunten uit de nieuwsagenda van 31 oktober 2018.

Uitspraak zaak verdronken Syrisch meisje

Het hoger beroep is aangespannen door drie badmeesters. Zij werden in juni 2017 veroordeeld tot werkstraffen van zestig uur omdat onder hun toezicht het negenjarige Syrische meisje Salam verdronk tijdens het schoolzwemmen in Rhenen. De drie werd dood door schuld verweten. Het Openbaar Minsterie (OM) heeft zestig uur werkstraf geëist tegen alle drie. De uitspraak wordt gedaan door het gerechtshof in Arnhem.

Uitspraak kort geding Ryanair Eindhoven

Zestien piloten hebben het kort geding aangespannen tegen het besluit van de Ierse prijsvechter om vier vluchten weg te halen van Eindhoven Airport. De Ierse luchtvaartmaatschappij sluit per 5 november zijn basis in Eindhoven. Dit betekent dat er geen Ryanair-personeel meer gestationeerd zal zijn in Eindhoven. Er wordt nog wel gevlogen van en naar Eindhoven, maar die vluchten zullen worden uitgevoerd door personeel van bases in andere landen.

Ajax speelt in bekerduel tegen Go Ahead Eagles

Waar PSV dinsdag faalde, hoopt Ajax woensdag de derde ronde van de TOTO KNVB-beker te bereiken. De Amsterdammers spelen om 20.45 uur thuis tegen de Deventenaren. Ook onder meer Heracles Almelo en Vitesse, die elkaar treffen, AZ, FC Utrecht en sc Heerenveen komen in actie.

En verder:

- Is het Tulpenplantdag in het Amsterdamse Vondelpark.

- Wordt Halloween gevierd.

Tv-tip: Het Perfecte Plaatje

20.30-21.30 uur op RTL4: Bekende Nederlanders die een keertje áchter de lens willen rondsturen, kunnen meedoen met deze fotografiewedstrijd. Wie schiet het mooiste kiekje: Lieke van Lexmond, Marlijn Weerdenburg, Ryanne van Dorst, Ruben van der Meer, Mari van de Ven, Patty Brard, Herman den Blijker of Jim Bakkum?

Weer

Woensdag stijgt de temperatuur in de middag naar 10 tot 12 graden. Hoge en middelhoge wolkenvelden bepalen het weerbeeld. Nu en dan breekt de zon door. Op veel plaatsen blijft het droog, slechts lokaal valt er een enkele bui. De wind waait matig vanuit het zuiden tot zuidoosten. Donderdag trekt de wind aan naar vrij krachtig en later vallen er enkele buien.

