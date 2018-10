Wat gaat er maandag in ieder geval gebeuren? Hieronder de hoofdpunten uit de nieuwsagenda van 29 oktober 2018.

Hoofdverdachte ontvoering Insiya voor rechter

Een van de hoofdverdachten van de ontvoering van het Amsterdamse meisje Insiya, eind september 2016, verschijnt voor de rechter. Erik S. zou de peuter hebben laten ontvoeren in opdracht van haar vader, de Indiase zakenman Shehzad H. De verdachte onderhield volgens justitie het contact met H. en rekruteerde anderen om bij de ontvoering te helpen. Ook zijn dochter, Lizzy S., zou een ondersteunende rol hebben gespeeld bij de gewelddadige verwijdering van het meisje uit de woning van haar grootmoeder in Amsterdam.

Uitspraak in zaak tegen vrouw die zoon (3) achterliet op Amsterdam CS

De rechtbank in Amsterdam doet uitspraak in de zaak tegen Nabila R. (40), de vrouw die haar toen driejarige zoon vorig jaar achterliet op station Amsterdam-Centraal. Een buschauffeur ontfermde zich over het jongetje en droeg hem over aan de politie. Drie dagen later werd de Marokkaanse R. aangehouden na een tip van iemand die haar herkende op camerabeelden die door de politie waren verspreid. Volgens de vrouw, die zwakbegaafd en analfabeet is, was het achterlaten van haar zoontje de enige manier om hulp voor hem te krijgen. Vermoedelijk heeft hij een vorm van autisme.

Japanse prinses Ayako trouwt

De Japanse prinses Ayako (28), een achternicht van keizer Akihito, treedt in het huwelijk met de zakenman Kei Moriya (32). De bruiloft kwam niet zomaar tot stand: zo moest Ayako ritueel eer betuigen bij de drie keizerlijke voorouderheiligdommen op het terrein van het Keizerlijk Paleis en werd het officiële aanzoek van Moriya door een van zijn familieleden bezorgd bij Ayako's moeder, prinses Takamado. Door met een gewone burger te trouwen neemt Ayako afscheid van het keizerlijk huis: straks is ze geen prinses meer, maar gewoon 'mevrouw Moriya'.

En verder:

- Staan vijf PSV-supporters voor de rechter in verband met rookbommen bij PSV-Ajax.

- Neemt violiste Janine Jansen de Johannes Vermeer Prijs 2018 in ontvangst.

- Wordt de Best Dutch Act op de MTV Europe Music Awards bekendgemaakt.

Tv-tip: Schuldig of niet?

21:15-22:15 uur op NPO 3: Moordzaken zijn lang niet altijd beslist: was het moord? Doodslag? Zelfverdediging? Tim Hofman legt elf jongeren strafzaken vol morele en ethische dilemma's voor. In de eerste aflevering een man die thuis een inbreker doodsloeg.

Weer

Maandag wordt vrijwel overal in het land een bewolkte dag. In het oosten kan een bui vallen, maar in de middag is het op de meeste plaatsen droog. De maximale middagtemperatuur is 5 graden. De windkracht in het binnenland is matig, maar aan de kust kan het vrij krachtig tot krachtig waaien.

