Wat gaat er maandag in ieder geval gebeuren? Hieronder de hoofdpunten uit de nieuwsagenda van 29 oktober 2018.

Hoofdverdachte ontvoering Insiya voor rechter

Een van de hoofdverdachten van de ontvoering van het Amsterdamse meisje Insiya, eind september 2016, verschijnt voor de rechter. Erik S. zou de peuter hebben laten ontvoeren in opdracht van haar vader, de Indiase zakenman Shehzad H. De verdachte onderhield volgens justitie het contact met H. en rekruteerde anderen om bij de ontvoering te helpen. Ook zijn dochter, Lizzy S., zou een ondersteunende rol hebben gespeeld bij de gewelddadige verwijdering van het meisje uit de woning van haar grootmoeder in Amsterdam.

Uitspraak in zaak tegen vrouw die zoontje achterliet op Amsterdam CS

De rechtbank in Amsterdam doet uitspraak in de zaak tegen Nabila R. (40), de vrouw die haar toen driejarige zoontje vorig jaar achterliet op station Amsterdam-Centraal. Een buschauffeur ontfermde zich over het jongetje en droeg hem over aan de politie. Drie dagen later werd de Marokkaanse R. aangehouden na een tip van iemand die haar herkende op camerabeelden die door de politie waren verspreid. Volgens de vrouw, die zwakbegaafd en analfabeet is, was het achterlaten van haar zoontje de enige manier om hulp voor hem te krijgen. Vermoedelijk heeft hij een vorm van autisme.

Max Verstappen vertrekt van tweede positie

En verder:

- Wordt de Libris Geschiedenis Prijs 2018 uitgereikt.

- Houdt de Duitse deelstaat Hessen parlementsverkiezingen.

- Staat ook in Spanje het aansprekendste voetbalaffiche op het programma. Koploper FC Barcelona krijgt om 16.15 uur bezoek van het kwakkelende Real Madrid.

- Spelen in Singapore Kiki Bertens’ bedwinger Elina Svitolina en Sloane Stephens om 12.30 uur de eindstrijd van de WTA Finals, het prestigieuze eindejaarstoernooi in Singapore.

Tv-tip: Lief Dagboek

21:20-22:05 uur op NPO 1: Wie had vroeger niet een dagboek met zo'n slotje dat zelfs de hond nog kon openmaken? In dit programma trekken onbekende landgenoten hun dagboek vol potentieel gênant materiaal uit het stof om voor de lezen. Marc-Marie Huijbregts staat ze bij.

Weer

Zondag is het vrijwel overal droog, alleen op de Wadden kan er een bui vallen. Met 6 tot 8 graden is het koud. Er is wat zon, in het zuiden meer bewolking.

