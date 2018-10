Wat gaat er zaterdag in ieder geval gebeuren? Hieronder de hoofdpunten uit de nieuwsagenda van 27 oktober 2018.

Herdenking overleden oud-premier Wim Kok

De uitvaart van Wim Kok zal in besloten kring plaatsvinden. Daarnaast zal de overleden PvdA'er in de middag door genodigden herdacht worden in het Concertgebouw in Amsterdam. Anderen die hun medeleven willen betuigen, kunnen dat doen in een online condoleanceregister. Bij hoofdgebouwen van de overheid hangt de vlag halfstok, daar heeft premier Mark Rutte de overheidsinstellingen om gevraagd.

Kiki Bertens strijdt om plek in finale WTA Finals

De tegenstander van Kiki Bertens in de halve eindstrijd, die om 10.00 uur (Nederlandse tijd) begint, is de Oekraïense Elina Svitolina. De Wateringse kan in Singapore de eerste Nederlandse ooit worden die de eindstrijd haalt van de WTA Finals, het toernooi voor de beste acht tennissters van het jaar. De finale staat voor zondag op het programma.

Verstappen rijdt kwalificatie Grand Prix Mexico

Max Verstappen gaat voor een goede startplek voor de race op het circuit Autódromo Hermanos Rodríguez, waar hij vorig jaar won. Toch zullen de meeste ogen op Lewis Hamilton gericht zijn. De Brit van Mercedes kan in Mexico zijn vijfde wereldtitel pakken en dat lijkt een formaliteit. Als de 33-jarige Hamilton zondag bij de eerste zeven eindigt, dan is hij opnieuw wereldkampioen. De kwalificatie begint zaterdag om 20.00 uur (Nederlandse tijd) en om 17.00 uur gaat de derde vrije training van start.

PSV treft hekkensluiter FC Groningen

Als de Eindhovenaren winnen, vergroten ze het gat met nummer twee Ajax tot acht punten. De Amsterdammers komen zondag pas in actie en dan wacht de Klassieker in de Johan Cruijff ArenA tegen Feyenoord. PSV heeft het op papier makkelijk, want FC Groningen heeft nog maar een keer gewonnen dit Eredivisie-seizoen. De wedstrijd in het Hitachi Capital Mobility Stadion begint zaterdag om 19.45 uur, tegelijkertijd met De Graafschap-Excelsior. Bij ADO Den Haag-NAC Breda is de aftrap om 18.30 uur en de avond wordt om 20.45 uur afgesloten met PEC Zwolle tegen Heracles Almelo.

En verder:

- Gaan de Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle op staatsbezoek in Nieuw-Zeeland.

- Doopt prinses Margriet het expeditieschip Willem Barentsz in Harlingen. De Willem Barentsz is een reconstructie van het schip van zeevaarder en ontdekkingsreiziger Willem Barentsz, waarmee hij in 1596 zijn laatste poolreis maakte.

Tv-tip: Dance as One

20:00 - 21:30 uur op SBS6: Nicolette van Dam en de Vlaamse Niels Destadsbader sturen in deze aftrap van de nieuwe SBS-zaterdagavond de beste danscrews het podium op, van hiphop tot klassiek en van modern tot latin. Allemaal hebben ze dezelfde opdracht: zo synchroon mogelijk dansen.

Weer

Zaterdag overdag blijven er buien het land in trekken, maar overdag schijnt ook de zon. Enkele buien gaan gepaard met met hagel of onweer. Het wordt 11 graden. Zondag blijft het droog en is het met 8 graden behoorlijk fris.

