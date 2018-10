Wat gaat er vrijdag in ieder geval gebeuren? Hieronder de hoofdpunten uit de nieuwsagenda van 26 oktober 2018.

Je kunt je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve op zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht gebeurd is en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Patiënten MC Slotervaart overgeplaatst

Alle patiënten van het donderdag failliet verklaarde ziekenhuis in Amsterdam moeten vrijdag voor 15.00 uur worden overgeplaatst naar andere ziekenhuizen. Mensen die op een polikliniek zijn geholpen, mogen nog wel wat langer blijven. De poliklinieken blijven voorlopig open zegt Roos Blom, vicevoorzitter van de ondernemingsraad. Medewerkers zijn met klem gevraagd om te blijven werken, ondanks dat de salarissen donderdag niet zijn uitbetaald.

Zitting uitleveringsverzoek Kouwenhoven

De rechtbank in Kaapstad buigt zich opnieuw over het uitleveringsverzoek van Nederland voor de voor oorlogsmisdaden veroordeelde Guus Kouwenhoven. De 75-jarige zakenman is vorig jaar door de rechtbank in Den Bosch bij verstek veroordeeld tot een celstraf van negentien jaar voor illegale wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdaden in Liberia. Afgelopen zomer stelde de rechtbank de beslissing over het uitleveringsverzoek voor de zoveelste keer uit.

Uitspraak in zaak Stichting Nederlandse Top 40 tegen Radio 538

De Stichting Nederlandse Top 40 wil dat Radio 538 de Top 40-hitlijst, al jaren te beluisteren op vrijdagmiddag tussen 14.00 en 18.00 uur, blijft uitzenden via zijn landelijke FM-zender. Eind september liet Radio 538 aan de Stichting weten een eigen hitlijst te gaan uitzenden, de '538top50'. Radio 538 wil dit doen op vrijdagmiddag tussen 14.00 en 18.00 uur via zijn FM-zender, dus in plaats van de Top 40-hitlijst. Die gaat Radio 538 dan uitzenden via internet en de digitale ether (DAB+-kanaal).

Bertens strijdt voor plek in halve eindstrijd bij WTA Finals

Kiki Bertens strijdt bij de WTA Finals in Singapore voor haar laatste kans op een plek in de halve finales. De Wateringse neemt het in haar laatste groepswedstrijd om 10.00 uur op tegen de Japanse Naomi Osaka. Bertens moet daarna afwachten wat het resultaat van de partij tussen de Amerikaanse Sloane Stephens en de Duitse Angelique Kerber wordt.

En verder:

- Vinden in Maleisië de laatste getuigenverhoren plaats in de zaak over de dood van de Nederlandse Ivana Smit.

- Zal Ierland zich opnieuw via een referendum mogen uitspreken over een conservatieve regel uit de grondwet. Dit keer gaat het om het schrappen van een passage waarin het belang van de vrouw voor het huishouden wordt benadrukt.

- Vinden in Mexico de eerste twee vrije trainingen plaats voor de Formule 1 Grand Prix.

Tv-tip: The Talent Project

20:30 - 22:30 uur op RTL4: Avanaysa, Rick, Nelis en Anouk staan voor de allergrootste uitdaging ooit: de finale van The Talent Project. Wie de vier vorige week in actie zag, weet dat het vanavond billenknijpen wordt. Maar wie van de vier heeft zich de afgelopen maanden het best ontwikkeld?

Weer

Ook morgen is het overwegend bewolkt met soms lichte regen. In de loop van de dag breekt de bewolking, maar volgen er buien. Een enkele bui kan gepaard gaan met hagel en onweer. Het wordt 12 graden bij een matige tot krachtige westenwind.

Bekijk het actuele weerbericht | Bekijk de situatie op de weg