Wat gaat er donderdag in ieder geval gebeuren? Hieronder de hoofdpunten uit de nieuwsagenda van 25 oktober 2018.

Uitspraak in zaak tegen Klaas Otto

De man die vooral bekend is geworden als oprichter van motorclub No Surrender, hoorde eind augustus tien jaar cel tegen zich eisen voor onder meer witwassen, afpersing en bedreiging. Otto heeft tijdens de behandeling van de zaak alle aantijgingen ontkend. Hij hoorde drie jaar tegen hem eisen.

Rutte brengt bezoek aan premier Trudeau van Canada

De minister-president wordt door Trudeau ontvangen voor een gesprek op Parliament Hill in Ottawa. Er zal onder meer worden gesproken over de goede relatie tussen Canada en Nederland, ontwikkelingen op het gebied van bilaterale en internationale handel, waaronder het CETA-verdrag, en samenwerking op het gebied van defensie en veiligheid. Na het gesprek met Trudeau houdt Rutte een toespraak in het Canadese parlement.

En verder:

- gaat het Filipijnse eiland Boracay, dat werd gebruikt om de door toeristen veroorzaakte schade te herstellen, na een half jaar open.

Tv-tip: Jouw vrouw, mijn vrouw

20:30-21:30 uur op SBS6: Tanita en Lia zijn allebei ondernemers, maar ze komen uit een heel andere branche. Tanita runt haar eigen beautysalon in Rotterdam, Lia heeft een eigen snackbar in Wijk bij Duurstede en geeft daarentegen weinig om het uiterlijk. De twee dompelen zich vier dagen onder in elkaars wereld.

Weer

Donderdag blijft het weerbeeld grotendeels bewolkt en opnieuw kan er soms wat lichte regen of motregen vallen. De maxima liggen rond 14 graden. Vrijdag stroomt koelere en onstabiele lucht het land binnen. er vallen meer buien en met 12 graden wordt het weer iets frisser. De zon is wel vaker te zien.

