Er bestaat een online netwerk van mannen die Nederlandse meisjes hacken en hun privébeelden met anderen delen.

RTL Nieuws kreeg toegang tot dit besloten online netwerk en ontdekte dat duizenden foto's en video's van zo'n 150 meisjes werden gedeeld door een groep mannen. Veel van de slachtoffers zijn tussen de twaalf en de achttien jaar.

In de verzameling zijn privébeelden te vinden. De slachtoffers weten vaak niet dat ze zijn gehackt en dat hun foto's worden gedeeld. Het betreft soms naaktfoto's, maar het gaat volgens RTL Nieuws niet altijd om seksueel getinte plaatjes.

De mannen en jongens komen via chatdienst Riot.im bij elkaar om te praten over het buitmaken van onder meer naaktfoto's. Een klein deel van de groep heeft toegang tot de online verzameling met afbeeldingen en video's, die op clouddienst Mega wordt bewaard onder de naam Dutch New Wins (DNW).

Links naar Facebook en Instagram gedeeld

In de verzameling worden meisjes op naam gesorteerd. Ook worden links naar hun profielen op Facebook en Instagram gedeeld.

Daders hacken de meisjes door online te zoeken naar eerder gelekte wachtwoorden. Als een slachtoffer haar wachtwoord al jaren niet heeft veranderd, kan op die manier bijvoorbeeld toegang worden verkregen tot iCloud- of Google-accounts. Daarop staan niet alleen foto's en video's, maar soms ook WhatsApp-chats.

Dit jaar ook wraakpornonetwerk gevonden

RTL Nieuws kreeg eerder dit jaar toegang tot een ander netwerk. Via dat wraakpornonetwerk wisselden mannen naaktfoto's van slachtoffers uit, die allemaal op één grote opslagplaats werden bewaard. Daarbij waren ongeveer achthonderd slachtoffers betrokken.

In augustus werden twee leden van dat wraakpornonetwerk veroordeeld tot celstraffen van 36 en 26 maanden. In het netwerk werden de beelden verspreid door ex-vriendjes. In de verzameling waarover woensdag werd gepubliceerd, zijn foto's en video's te vinden die via een hack zijn buitgemaakt.