Wat gaat er woensdag in ieder geval gebeuren? Hieronder de hoofdpunten uit de nieuwsagenda van 24 oktober 2018.

Bertens weer in actie bij WTA Finals

Kiki Bertens speelt haar tweede partij bij de WTA Finals in Singapore. De 26-jarige Westlandse neemt het in de rode groep op tegen de Amerikaanse Sloane Stephens. Bertens begon het prestigieuze eindejaarstoernooi maandag uitstekend door de als eerste geplaatste Angelique Kerber te verslaan, terwijl Stephens in drie sets afrekende met de Japanse Naomi Osaka. Bij winst is Bertens zeker van een plek in de halve finales.

PSV aast op eerste punten in Champions League

Na Ajax komt woensdag ook PSV in actie in de groepsfase van de Champions League. De Eindhovenaren spelen in het eigen Philips Stadion tegen Tottenham Hotspur, dat net als PSV de eerste twee duels verloor. De ploeg van trainer Mark van Bommel moet winnen om een serieuze kans te houden op overwintering in de Champions League. De wedstrijd begint om 18.55 uur.

En verder:

- Is het de Dag van de Verenigde Naties.

- Vinden in Maleisië meer getuigenverhoren plaats in de zaak-Ivana Smit.

Tv-tip: Filmster gezocht (M/V)

21:30-22:30 uur op SBS6: Genoeg gelachen om de audities, tijd voor het echte werk. Althans, voor de zes kandidaten die door zijn naar de volgende ronde. Die moeten nu aan het trio supertoppers van de jury bewijzen in uiteenlopende genres uit de voeten te kunnen: van komedie tot drama.

Weer

Woensdag is op veel plekken een bewolkte dag. Vooral in het noorden en oosten van het land is er lokaal kans op een lichte bui. De middagtemperaturen liggen tussen 14 graden in het noordoosten tot 17 graden in het zuiden. Er waait een matige noordwestenwind, die aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig kan zijn.

