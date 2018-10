In de nacht van zaterdag op zondag is een man omgekomen doordat een ticketautomaat op een sneltramstation in het Duitse Halle ontplofte toen hij ervoor stond.

Aan de automaat was een explosief bevestigd. Of de man het explosief zelf heeft geplaatst of dat hij een toevallig slachtoffer was, is niet bekend. De politie is nog bezig met sporenonderzoek op het station.

De man werd gevonden door een treinbestuurder, die de hulpdiensten inschakelde. Hij werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar aan zijn verwondingen.

Volgens de politie was de ontploffing zo heftig dat de deur van de ticketautomaat aan de overkant van het perron van de S-Bahn uit zijn voegen werd geblazen.

Het is niet de eerste explosie van een ticketautomaat in Halle. Sinds het begin van dit jaar zijn er, met deze meegerekend, al dertien automaten ontploft. De politie gaat ervan uit dat steeds dezelfde daders de machines laten ontploffen en er dan met het geld vandoor gaan.

De schade loopt volgens de politie in de tienduizenden euro's, terwijl de buit voor de daders slechts een fractie daarvan is.

