Zondag is het rustig weer, met in het noorden enkele wolkenvelden. In het zuiden breekt de zon door. Het wordt zo'n 15 tot 17 graden.

De dag begint met mist op enkele plekken. Vooral in het midden van het land en het zuiden kunnen enkele mistbanken ontstaan, die pas rond het middaguur verdwijnen.

Hierna breekt de zon door op de meeste plaatsen, hoewel het in het noorden grijs blijft. Deze tweedeling blijft gedurende de dag: in het zuiden wordt het aangenaam met temperaturen rond de 17 graden. In het noorden laat de zon zich weinig zien.

Mogelijk trekken deze wolkenvelden in de loop van de dag verder naar het zuiden en is er in de nacht kans op regen.

Maandag wordt het kouder met een flinke noordwestenwind. Zon en stapelwolken wisselen zich gedurende de dag af.