Wat gaat er zaterdag in ieder geval gebeuren? Hieronder de hoofdpunten uit de nieuwsagenda van 19 oktober 2018.

PSV en Ajax in actie in Eredivisie

De interlandperiode is voorbij en dus staan er zaterdagavond weer vier Eredivisie-wedstrijden op het programma. Koploper PSV, dat nog zonder puntverlies is, trapt om 18.30 uur af tegen FC Emmen en om 20.45 uur speelt achtervolger Ajax uit tegen sc Heerenveen. De twee andere wedstrijden zijn Excelsior-Vitesse (19.30 uur) en FC Utrecht-AZ (20.45 uur).

ESA lanceert missie naar Mercurius

Om 3.45 uur vertrekt de eerste ruimtemissie naar de dichtst bij de zon staande en bovendien kleinste planeet in het zonnestelsel. In 2025 arriveert 'BepiColombo' bij de planeet. Alleen twee Amerikaanse satellieten, Mariner 10 en Messenger, waren BepiColombo voor. De missie zal de zwaartekracht van de Aarde en Venus gebruiken om de planeet te bereiken. De sonde moet de meest uitgebreide informatie over Mercurius ooit gaan verschaffen.

Volleybalsters strijden met China om WK-brons

Na de verloren halve finale tegen Servië rest de Nederlandse volleybalsters de troostfinale tegen China. De ploeg van bondscoach Jamie Morrison jaagt tegen het Aziatische land op brons en als dat lukt is de eerste WK-medaille ooit van de Nederlandse vrouwenploeg een feit. De troostfinale wordt gespeeld in Yokohama en begint om 10.20 uur (Nederlandse tijd). Ruim twee uur later (12.40 uur) is in hetzelfde stadion de eindstrijd tussen Servië en Italië.

Kwalificatie Grand Prix van Amerika

De kwalificatie op het Circuit of the Americas bij Austin in Texas wordt naar verwachting onder natte omstandigheden verreden en begint om 23.00 uur Nederlandse tijd. Voor Max Verstappen is de Grand Prix in Amerika de kans om de editie van vorig jaar te doen vergeten. Toen werd de Nederlander van het podium gehaald omdat hij Kimi Räikkönen op een illegale manier inhaalde. Lewis Hamilton kan dit weekend wereldkampioen worden. De race start zondag om 20.10 uur.

En verder:

- Neemt Nederland met 24 sporters deel aan de Invictus Games in Sydney

- Worden in Afghanistan parlementsverkiezingen gehouden

Tv-tip: The Lawyer

20:25-22:00 uur op NPO 3: Frank en Sara zijn broer en zus. Hij is een veelbelovend advocaat, zij doet het goed bij de politie. Als kind zagen ze hoe hun ouders door een autobom om het leven kwamen. Voor Frank is dat een latent verdriet, voor Sara een blinde ambitie om de waarheid te achterhalen.

Weer

Zaterdag begint de dag koud. In de middag warmt het met geregeld zonneschijn op tot een graad of 16. De wind houdt het rustig. Zondag houdt het droge, rustige en tamelijk zonnige weer nog stand. Volgende week wordt het wisselvalliger en koeler. Ook waait er een stevige westelijke wind.

