Wat gaat er vrijdag in ieder geval gebeuren? Hieronder de hoofdpunten uit de nieuwsagenda van 18 oktober 2018.

Je kunt je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve op zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht gebeurd is en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Volleybalsters in halve finale WK tegen Servië

De Nederlandse volleybalsters gaan vanaf 6.40 uur op jacht naar een finaleplek op het WK in Japan. De ploeg van bondscoach Jamie Morrison neemt het in de halve eindstrijd op tegen topland Servië. Oranje pakte nog nooit een WK-medaille en is al bezig aan het beste mondiale eindtoernooi ooit.

Drukke avondspits door begin herfstvakantie

De regio's midden en noord beginnen vrijdag aan hun week herfstvakantie en dat betekent een drukke avondspits, verwacht de ANWB. De eerste files zullen al rond 13.00 uur ontstaan. De grootste knelpunten zijn de A1 Apeldoorn - Hengelo, A12 Utrecht - Arnhem, A28 Utrecht - Zwolle en de A50 Apeldoorn - Arnhem - Eindhoven. De ANWB denkt dat de verkeersproblemen na 19.00 uur zijn opgelost.

Eerste vrije trainingen Grand Prix van de Verenigde Staten

Lewis Hamilton kan tijdens de race in Austin komend weekend voor de vijfde keer wereldkampioen worden. Daarvoor moet de Britse Mercedes-coureur 8 punten uitlopen op Sebastian Vettel van Ferrari. Als Hamilton wint, en Vettel eindigt als derde, is dat bijvoorbeeld het geval. De vrije trainingen worden respectievelijk om 17.00 uur en 21.00 uur verreden.

En verder:

- Is de Tweede Kamer tot en met maandag 29 oktober 2018 met herfstreces.

Tv-tip: Reizen Waes

20:25-21:15 uur op NPO 3: In dit derde seizoen bezocht Tom Was wederom plekken waar geen T-shirts en mokken van worden gemaakt. In deze laatste aflevering verkent hij de noordelijke staten van de VS, één van de minst bezochte streken, en reist hij richting de westkust.

Weer

Vrijdag overdag schijnt de zon weer geregeld. Het wordt 14 of 15 graden in het noorden tot 18 graden in Limburg. Er waait een matige noordoostenwind. In het weekend verandert er weinig: de zon schijnt geregeld en de maximumtemperatuur ligt rond 16 graden. Volgende week lijkt het langzamerhand wat wisselvalliger te worden.

Bekijk het actuele weerbericht | Bekijk de situatie op de weg