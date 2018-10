Wat gaat er donderdag in ieder geval gebeuren? Hieronder de hoofdpunten uit de nieuwsagenda van 18 oktober 2018.

Uitspraak zaak prostitutiemoorden

Albert B. wordt verdacht van het ruim een kwart eeuw geleden doden en verkrachten van twee vrouwen in Rotterdam. De 59-jarige B. zou in 1990 de 45-jarige dakloze Berendina Stijger en een jaar later de 22-jarige prostituee Francis Garcia-Hofland hebben gedood. Een DNA-verwantschapsonderzoek zette de politie begin vorig jaar op het spoor van de Schiedammer. Zijn DNA kwam overeen met sperma dat bij de vrouwen was gevonden. Tegen de man is een gevangenisstraf van twintig jaar geëist.

Kort geding piloten tegen Ryanair

Zeventien piloten hebben een kort geding aangespannen tegen Ryanair, vanwege de beslissing van het bedrijf om de basis op Eindhoven Airport volgende maand te sluiten. De piloten willen dat de rechter hun overplaatsing naar het buitenland verbiedt, aldus hun advocaat. Het kort geding dient in Den Bosch.

Kort geding om stint weer op de weg te krijgen

Kinderdagverblijf Het Kinderstraatje wil afdwingen dat de stint weer op de openbare weg mag rijden. De kinderopvangorganisatie uit Almere heeft daartoe een kort geding aangespannen tegen minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat), dat donderdag dient bij de rechter in Utrecht.

En verder:

- Is het de Europese Dag tegen Mensenhandel

Tv-tip: Keuringsdienst van Waarde

20.25-20.55 uur op NPO 3: Wat klopt er van de claims van fabrikanten? Neem nou het 'haasje'. Iedereen kent wel de varkens- of ossenhaas, maar ineens waren er ook haasjes van kip, zalm, forel en kalkoen. Waar zit dat dan precies? En waarom is het altijd net even duurder dan een filetje? Keuringsdienst van Waarde zoekt het uit.

Weer

Donderdag wordt het weer vrij zonnig, al kan het 's ochtends eerst nog mistig zijn. De wind draait naar het noorden en wordt matig, 3 of 4 beaufort. Het wordt daardoor minder zacht, met maxima van 15 tot 19 graden. Vrijdag verandert er weinig. De middagtemperatuur ligt rond 16 graden en er waait een matige noordoostenwind.

