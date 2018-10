Wat gaat er dinsdag in ieder geval gebeuren? Hieronder de hoofdpunten uit de nieuwsagenda van 16 oktober 2018.

Je kunt je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve op zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht gebeurd is en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Uitspraak in zaak bezit en verspreiden kinderporno

De rechtbank in Assen doet uitspraak in de zaak van een ex-agent die wordt verdacht van het in bezit hebben en verspreiden van kinderporno. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste eerder een celstraf van vijftien maanden, waarvan vijf voorwaardelijk. De 46-jarige man uit Assen staat ook terecht voor het tonen van zijn geslachtsdeel aan twee vriendinnen van zijn dochter. De meisjes waren toen tien en twaalf jaar oud.

Meer getuigen gehoord in zaak Ivana Smit

In de rechtszaak over de dood van het Nederlandse model Ivana Smit in Maleisië worden opnieuw getuigen gehoord. De al weken durende procedure zou afgelopen zomer eigenlijk al afgerond worden. Maar de zaak is in september toch voortgezet, omdat de Coroner's Court meer getuigen wilde horen. De rechtbank heeft sinds 8 augustus tal van betrokkenen ondervraagd, om te achterhalen of de dood van de achttienjarige Nederlandse in de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur al dan niet een misdrijf is.

Nederlandse volleybalsters op jacht naar groepswinst

De Nederlandse volleybalsters gaan op het WK, een dag na het bereiken van de halve finales tegen China, op jacht naar groepswinst. Afhankelijk van het resultaat en de uitslagen in de andere groep, zal Italië of Servië de tegenstander zijn in de halve eindstrijd. De Nederlandse vrouwen zijn nu al bezig aan het beste WK ooit.

Vriendschappelijke wedstrijd België-Nederland

In Brussel is om 20.45 uur de aftrap bij de vriendschappelijke interland van het Nederlands elftal tegen België. Oranje hoopt de overtuigende 3-0-overwinning tegen Duitsland een vervolg te geven tegen de zuiderburen, van wie al 21 jaar niet meer werd gewonnen.

En verder:

- Wordt er in Den Haag een afscheidsreceptie gehouden voor de voormalige D66-leider Alexander Pechtold.

- Komen in de zaak-Holleeder de getuigenissen van kroongetuige Fred Ros wederom aan de orde.

- Is het Wereldvoedseldag.

Tv-tip: Volle zalen

20:25-21:00 uur op NPO 2: Cornald Maas tekent het levensverhaal van Ilse DeLange op aan de hand van haar liedjes. Het begon voor de Twentse countryzangeres allemaal in 1998 met I'm not so tough en met Waylon werd ze tweede op het Songfestival in 2014.

Weer

Het wordt dinsdag wederom bijzonder warm met 22 tot 26 graden. Het is vrij zonnig, hoewel er ook wat wolkensluiers overtrekken. De wind blijft in de zuidhoek. Woensdag wordt het iets minder zacht met temperaturen van 19 tot 23 graden. Er is dan ook meer bewolking, maar het blijft wel droog. De wind wordt geleidelijk noordelijk.

Bekijk het actuele weerbericht | Bekijk de situatie op de weg