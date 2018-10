Wat gaat er maandag ieder geval gebeuren? Hieronder de hoofdpunten uit de nieuwsagenda van 8 oktober 2018.

Oss herdenkt dodelijk stintongeluk

De gemeente Oss organiseert een herdenking van het stintongeluk waarbij op 20 september vier kinderen om het leven kwamen en een ander kind en een begeleider ernstig gewond raakten. In theater De Lievekamp vindt een besloten bijeenkomst plaats voor hulpverleners en direct betrokkenen. Inwoners van Oss kunnen de bijeenkomst volgen op grote schermen in het stadion van voetbalclub TOP Oss. Omroep Brabant zendt ook een liveregistratie uit.

Zwarte Piet-activisten voor rechter wegens blokkade snelweg A7

Een groep van 34 Friezen tussen de twintig en zestig jaar verschijnt in de rechtbank in Leeuwarden voor de inhoudelijke behandeling van hun zaak. Zij worden ervan verdacht vorig jaar de A7 richting Dokkum te hebben geblokkeerd op de dag van de landelijke intocht van Sinterklaas in die stad. Daardoor konden drie bussen met tegenstanders van Zwarte Piet niet doorrijden. Een van de vrouwen uit de groep wordt ook beschuldigd van opruiing, omdat zij een oproep tot de blokkade op Facebook zou hebben gezet.

Nog ongeslagen Oranjevrouwen tegen Dominicaanse Republiek

De Nederlandse volleybalvrouwen komen weer in actie in de tweede groepsfase van het WK. Na de eenvoudige overwinning van zondag op Puerto Rico, neemt Oranje het nu op tegen de Dominicaanse Republiek. Oranje is na zes wedstrijden nog ongeslagen op het eindtoernooi in Japan. In de tweede groepfase zijn er nog maar twee poules van acht landen. De beste drie ploegen uit de twee groepen plaatsen zich voor de derde ronde, de zogenoemde Final Six.

Kroongetuigen in Holleeder-proces aan het woord

Peter la S. en Fred Ros worden de komende twee weken verhoord over hun vermeende banden met Willem Holleeder. De twee sloten in ruil voor strafvermindering deals met justitie. Mede door hun getuigenissen verdwenen huurmoordenaar Jesse R. en Dino Soerel vorig jaar met levenslange straffen achter de tralies. De zitting op maandag begint met een verklaring van Holleeder zelf, die reageert op de beschuldiging van het Openbaar Ministerie dat hij met Soerel en wijlen Stanley Hillis een driemanschap vormde dat liquidatieopdrachten gaf.

En verder:

- Wordt de Nobelprijs voor de Economie uitgereikt.

- Presenteert VN-klimaatpanel IPCC een rapport over opwarming van de aarde.

- Gaat het hoger beroep in de zaak-Koen Everink verder.

Tv-tip: Top Gun

20.25-22.35 uur op RTL 7: Tom Cruise brak door in Hollywood dankzij zijn rol als gevechtspiloot Maverick, die wordt toegelaten tot de exclusieve Top Gun-vliegopleiding. Daar ontwikkelt hij een vurige rivaliteit met collega-piloot Iceman én vindt hij de liefde bij instructeur Charlie.

Weer

Maandag wordt een droge en zonnige dag met een middagtemperatuur die rond de 17 graden ligt. Er kan plaatselijk wel sprake zijn van sluierbewolking. De wind is zwak tot matig van kracht. Na dinsdag stijgt het kwik verder: later in de week worden temperaturen rond of boven de 20 graden verwacht.

