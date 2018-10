Wat gaat er zondag in ieder geval gebeuren? Hieronder de hoofdpunten uit de nieuwsagenda van 7 oktober 2018.

Brazilië kiest nieuwe president

Brazilië gaat naar de stembus om 27 nieuwe gouverneurs voor de staten, 54 senatoren en bijna 1.600 parlementariërs te kiezen. De meeste aandacht gaat echter uit naar de vraag: wie wordt de nieuwe president? Onder meer de extreemrechtse oud-paratroeper Jair Bolsonaro en Fernando Haddad, de kandidaat van de Arbeiderspartij, doen mee in de race.

Roemenen stemmen over homohuwelijk

Roemenen kunnen in een referendum stemmen over de vraag of er in de grondwet moet worden vastgelegd dat een huwelijk alleen tussen een man en een vrouw kan worden voltrokken. De conservatieve Oost-Europese staat staat nu al geen huwelijken of burgerlijke partnerschappen voor koppels van hetzelfde geslacht toe en erkent deze ook niet als ze in het buitenland zijn gesloten.

Verstappen gaat voor podiumplek bij GP Japan

Max Verstappen gaat zondag voor een podiumplaats bij de Grand Prix van Japan. De Nederlander van Red Bull Racing start vanaf de derde plaats op Suzuka en Lewis Hamilton heeft poleposition. De Brit van Mercedes zet bij winst weer een flinke stap richting zijn vijfde wereldtitel in de Formule 1. Vanwege het tijdsverschil begint de race al om 7.10 uur Nederlandse tijd.

Eredivisie-topper tussen Ajax en AZ, Feyenoord treft Willem II

Het meest in het oog springende affiche zondag in de Eredivisie is de topper om 16.45 uur in de ArenA tussen Ajax en AZ. De Amsterdammers moeten winnen van de Alkmaarse rivaal om de achterstand op koploper PSV, die zaterdag VVV-Venlo versloeg, weer te verkleinen tot vijf punten. Feyenoord speelt om 14.30 uur uit tegen Willem II en de andere wedstrijden zijn FC Emmen tegen Fortuna Sittard (12.15 uur) en Vitesse-Heracles Almelo (14.30 uur).

En verder:

- Worden er ook in Bosnië parlementaire- en presidentsverkiezingen gehouden.

- Is de Amerikaanse minister van Buitenlandse zaken Mike Pompeo bezoekt Zuid-Korea

- Is premier Mark Rutte bij het 30-jarig jubileum van Spijkers met Koppen in Carré

Tv-tip: Screentest

20:00-21:30 uur op RTL 4: Gordon gaat naar SBS6, maar niet voordat hij een opvolger gevonden heeft. RTL is zo aardig om er een hele talentenjacht omheen te bouwen, waarin twaalf babbelaars een contract bij RTL in de wacht trachten te slepen. De opdrachten bestaan uit onderdelen van iconische tv-shows.

Weer

Zondag trekt de regen via het zuiden weg en de zon breekt dan steeds vaker door. De wind neemt dan ook af. Het wordt wel een stuk frisser dan vandaag met 14 tot 16 graden.

Komende 5 dagen Max Min Wind Maandag 17°C 5°C ZW 2 Dinsdag 19°C 5°C Z 2 Woensdag 23°C 7°C O 3 Donderdag 23°C 10°C ZO 3 Vrijdag 22°C 14°C Z 4

