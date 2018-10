De Amerikaanse Senaat heeft vrijdag de weg vrijgemaakt voor een definitieve stemming over de benoeming van Brett Kavanaugh tot opperrechter.

De kandidatuur van Kavanaugh leidt in de VS tot veel discussie, maar de Senaat besloot met 51 tegen 49 stemmen dat de knoop kan worden doorgehakt. Dat gebeurt vermoedelijk zaterdag.

Kavanaugh geldt als een omstreden kandidaat, omdat meerdere vrouwen zeggen dat hij zich in zijn jonge jaren schuldig heeft gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Deze beschuldigingen leidden tot een extra hoorzitting. Daar kwam ook Christine Blasey Ford aan het woord, die Kavanaugh ervan beschuldigde haar in 1982 te hebben belaagd. Hij zou haar in een dronken bui op een bed hebben geduwd, waarna hij haar betastte en probeerde uit te kleden.

De FBI deed aanvullend onderzoek dat enkele dagen in beslag nam. De inlichtingendienst vond geen bewijs voor seksueel ontoelaatbaar gedrag van Kavanaugh.

Critici: niet genoeg tijd voor FBI-onderzoek

Aanhangers van de conservatieve rechter vinden dat de beschuldigingen niet zijn bewezen. Zij stellen dat het leven van Kavanaugh kapot wordt gemaakt uit politieke overwegingen. Critici vinden op hun beurt dat de beschuldigingen niet grondig genoeg zijn onderzocht. De FBI kreeg maar enkele dagen de tijd voor extra onderzoek en zou niet alle getuigen hebben gehoord.

Als Kavanaugh wordt benoemd in het hooggerechtshof, kan hij in principe voor het leven aanblijven. Het hoogste rechtsorgaan heeft in de VS vaak het laatste woord over gevoelige sociale vraagstukken, zoals het recht op abortus. Op de achtergrond speelt mee dat de Democraten en Republikeinen zich opmaken voor belangrijke congresverkiezingen in november.

De Amerikaanse president Donald Trump zei op Twitter "erg trots" te zijn dat de Senaat groen licht heeft gegeven voor de volgende stap in het benoemingsproces.

Flinterdunne meerderheid voor Republikeinen

Toch is de aanstelling van Kavanaugh nog geen gelopen race. De Republikeinen beschikken in de Senaat over een flinterdunne meerderheid van 51 van de 100 zetels. Ze kunnen zich maximaal één overloper permitteren, want dan heeft vicepresident Mike Pence als Senaatsvoorzitter de beslissende stem.