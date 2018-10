Met het besluit van Unilever om het hoofdkantoor toch niet naar Rotterdam te verhuizen, ziet de oppositie in de Tweede Kamer "het laatste argument" van premier Mark Rutte om de dividendbelasting af te schaffen stranden.

"Het aller-, aller-, allerlaatste argument voor het afschaffen van de dividendbelasting valt nu weg", zei GroenLinks-leider Jesse Klaver vrijdag.

Ook volgens PvdA-voorman Lodewijk Asscher "zijn alle smoezen op" na het besluit van Unilever. SP-leider Lilian Marijnissen: "Dit plan moet nu van tafel. Die 2 miljard is van onze samenleving."

GroenLinks en PVV kondigden aan zo snel mogelijk met de minister-president in debat te willen. PVV-leider Geert Wilders spreekt van "een mega-afgang" voor Rutte. "Gênant", aldus Asscher. "O, wat pijnlijk dit voor de premier", vindt Klaver.

Afschaffing dividendbelasting is omstreden

Premier Rutte verdedigde de maatregel uit het regeerakkoord met als argument dat de afschaffing van de dividendbelasting nodig is om ervoor te zorgen dat de hoofdkantoren van grote multinationals als Shell en dus ook Unilever naar Nederland komen en in Nederland blijven.

De maatregel is omstreden omdat die in geen enkel verkiezingsprogramma stond en de schatkist jaarlijks 2 miljard euro kost. Bovendien ontbreekt hard bewijs over een positieve bijdrage aan de werkgelegenheid en de Nederlandse economie.

Unilever-topman Paul Polman geeft de "politieke discussie" over de dividendbelasting de schuld van het afblazen van de verhuizing.

Rutte voelt 'tot in diepste vezels' dat maatregel nodig is

Rutte bleef de afgelopen maanden achter de afschaffing staan en gooide al zijn politieke kapitaal in de strijd om de maatregel, die door de VVD in het regeerakkoord is beland, te verdedigen. Zo zei hij dat hij "tot in zijn diepste vezels" voelde dat de afschaffing nodig is.

In de coalitie wordt het VVD-plan alleen door het CDA openlijk gesteund. De andere twee coalitiepartijen D66 en CU zijn geen voorstander, maar houden zich vooralsnog aan het regeerakkoord.

D66 houdt zaterdag haar congres. Daar zullen de leden de top van de partij duidelijk maken of zij nog steeds achter de afschaffing van de dividendbelasting staan.

