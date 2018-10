Rond de landelijke intocht van Sinterklaas is de zwartepietendiscussie weer losgebarsten. Op NUjij zal je niet over dit onderwerp kunnen discussiëren. Behalve vandaag.

De komende maanden zal bij alle artikelen rondom zwarte piet de reactiemogelijkheid worden uitgeschakeld. Losse reacties over zwarte piet zullen bovendien worden verwijderd.

In principe faciliteren we op NUjij bij zo veel mogelijk onderwerpen inhoudelijke discussies die iets kunnen bijdragen aan onze nieuwsvoorziening. We hebben als redactie de keuze om bepaalde artikelen te 'sluiten', bijvoorbeeld als een discussie uit de hand loopt. De ervaring leert dat het onderwerp zwarte piet niet tot relevante inhoudelijke discussies leidt.

Toch willen we één keer de ultieme zwartepietendiscussie mogelijk maken. Daarover lees je onderaan dit bericht meer, maar graag leggen we je eerst uit waarom we na vandaag alle discussies rondom zwarte piet sluiten.

Nuance is de uitzondering

De afgelopen jaren staat de positie van zwarte piet ter discussie en het debat hierover lijkt elk jaar feller te worden. We zien dat op sociale media regelmatig misgaan. Genuanceerde reacties blijken helaas de uitzondering. Het modereren van dit soort discussies op NUjij zou onevenredig veel werk opleveren voor een relatief beperkt resultaat.

Wij geloven dat de voor- en tegenstanders inmiddels van elkaars argumenten op de hoogte zijn. Bovendien lijken beide kanten bij veel discussies rondom zwarte piet niet open te staan voor andere inzichten. Daarin zal NUjij dus geen rol vervullen.

Wij richten onze tijd liever op het faciliteren van andere discussies die wel iets toevoegen aan onze berichtgeving. We hopen jullie inhoudelijke reacties daar terug te zien!

De ultieme zwartepietendiscussie

Vandaag zetten we de reacties onder dit artikel wel open en hopen we op de ultieme zwartepietendiscussie. We willen inhoudelijke reacties waarin je jouw standpunt over zwarte piet uiteenzet, inclusief argumentatie waarom je er zo over denkt. Alle reacties worden eerst door de redactie gelezen en alleen goed onderbouwde reacties zullen geplaatst worden.

Hou je bij het reageren in ieder geval aan deze spelregels:

- Sta open voor andermans standpunt.

- Bekritiseer elkaars ideeën, geen personen.

- Gebruik geen scheldwoorden.

- Beledig elkaar niet en zeker geen hele groepen.