Het Peruaanse hooggerechtshof heeft woensdag het medisch pardon voor oud-president Alberto Fujimori (80) teruggedraaid. Hij is direct na zijn aanhouding naar het ziekenhuis gebracht. Televisiebeelden toonden dat hij in het bijzijn van zijn zoon in een ambulance naar een kliniek in de hoofdstad Lima is vervoerd.

Fujimori, die van 1990 tot 2000 president van Peru was, werd in 2007 veroordeeld wegens betrokkenheid bij de moord op 25 van zijn politieke tegenstanders tijdens zijn bewind. Ook werd hij schuldig bevonden aan een poging tot inbraak om bewijzen van corruptie in zijn regering uit te wissen. Fujimori kreeg een celstraf van 25 jaar opgelegd.

Eind 2017 besloot de Peruaanse president Pedro Pablo Kuczynski zijn voorganger gratie te verlenen. De reden die daarvoor werd gegeven was Fujimori's gezondheid; de hoogbejaarde oud-leider kampt naar eigen zeggen met een hartritmestoornis.

In drie eerdere medische onderzoeken, die werden uitgevoerd na Fujimori's eerste gratieverzoek in 2013, werden geen ernstige gezondheidsklachten vastgesteld.

De timing van zijn vrijlating was echter opvallend. Fujimori kreeg zijn pardon drie dagen nadat president Kuczynski een motie van wantrouwen overleefde in het Peruaanse parlement. Daarbij was de steun van de grootste oppositiepartij onontbeerlijk. Die wordt geleid door Keiko, de dochter van Fujimori.

Fujimori is een sterk omstreden figuur in Peru

Fujimori wordt door sommige Peruanen geprezen omdat hij tijdens zijn bewind de maoïstische rebellenbeweging Lichtend Pad wist uit te schakelen. Anderen hekelen hem vanwege de mensenrechtenschendingen die onder zijn leiding werden begaan.

President Kuczynski kwam afgelopen maart ook zelf ten val. In het parlement diende een afzettingsprocedure tegen hem vanwege zijn betrokkenheid bij een corruptieschandaal. Kuczynski weigerde zelf op te stappen, totdat een video uitlekte waarin verschillende van zijn bondgenoten, onder wie Fujimori's zoon Kenji, probeerden de afzetting te verhinderen door stemmen te kopen.

