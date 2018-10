Boek pornoster over affaire Trump | Ajax treft Bayern

Je kunt je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve op zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht gebeurd is en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Beveiligers voor rechter om kluisjesroof Rabobank Oudenbosch

Twee oud-beveiligers die worden verdacht van betrokkenheid bij de spectaculaire kluisjesroof bij de Rabobank in Oudenbosch staan voor de rechtbank in Breda. Tussen 2 en 5 maart werden honderden kluisjes in de bank leeggeroofd door dieven die meer dan 24 uur lang in het gebouw waren. De twee beveiligers worden ervan verdacht de deuren te hebben opengezet en het alarm te hebben uitgeschakeld. Er werden miljoenen euro's buitgemaakt.

Pornoactrice die claimt seks met Trump te hebben gehad brengt boek uit

Het boek Full Disclosure (volledige openheid) van pornoactrice Stephanie Clifford, beter bekend onder haar artiestennaam Stormy Daniels, komt uit in de Verenigde Staten. In het boek beschrijft Clifford de seksuele affaire die zij naar eigen zeggen had met de Amerikaanse president Donald Trump, destijds nog kandidaat voor dat ambt. Trump ontkent in alle toonaarden ooit intiem te zijn geweest met de pornoactrice, maar heeft wel toegegeven dat hij haar zwijggeld heeft betaald.

Ajax ontmoet Bayern München in tweede speelronde Champion's League

Ajax speelt de tweede groepswedstrijd in de Champions League. De Amsterdammers hopen de 3-0-thuiszege op AEK Athene een goed vervolg te geven in het uitduel met grootmacht Bayern München, dat eveneens al een overwinning boekte. De wedstrijd in de Allianz Arena begint om 21.00 uur.

En verder:

- Neemt Bolivia het tijdelijke voorzitterschap van de VN-Veiligheidsraad op zich.

- Wordt de Nobelprijs voor de Natuurkunde uitgereikt.

- Is het de VN Internationale Dag van de Geweldloosheid.

Tv-tip: Dokters van Morgen

21:25-22:25 uur op NPO 1: Er is een dorp in Italië dat Pioppi heet. Bij een stevige noordenwind ligt het onder de rook van de Napels. Toch staat het bekend als de gezondste plek op aarde. Antoinette Hertsenberg gaat met een team artsen op onderzoek uit om te ontdekken waarom dat zo is.

Weer

Het is morgen aanvankelijk bewolkt en er valt af en toe (mot)regen. In de middag wordt het in het westen en noorden overwegend droog en laat de zon zich af en toe zien. De middagtemperatuur ligt rond 15 graden, met een matige zuidwestenwind in het binnenland, die krachtig kan zijn aan de kust.

Bekijk het actuele weerbericht | Bekijk de situatie op de weg