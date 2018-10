Hervatting Holleeder-proces | Nobelprijs geneeskunde

Je kunt je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve op zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht gebeurd is en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Hervatting proces tegen Willem Holleeder

De zaak gaat verder met de behandeling van de zaaksdossiers Agenda en Perugia. Dat zijn de moord op respectievelijk Kees Houtman in november 2005 en Thomas van der Bijl in april 2006. De moorden op de twee mannen zijn ook behandeld in het liquidatieproces Passage. Dino S. werd toen veroordeeld tot levenslang voor het opdracht geven voor deze liquidaties. Opvallend genoeg zei het gerechtshof van Amsterdam dat het er niet aan ontkwam om ook Holleeder als opdrachtgever voor de moord op Houtman aan te wijzen.

Medewerkers Nederlands bedrijf voor rechter voor uitvoer gasturbines

Maandag staan twee bedrijven uit Nederland en Bahrein en de leidinggevende (hoofdverdachte) en twee medewerkers van het Nederlandse bedrijf voor de rechter. Zij worden verdacht van (betrokkenheid bij) fraude in het kader van export van gasturbineonderdelen naar (uiteindelijk) Iran, zonder de verplichte uitvoervergunning, in de periode 2008-2010. Behalve de strafzaak wordt ook de ontnemingszaak behandeld. Het Openbaar Ministerie wil bij de verdachten gezamenlijk ruim 13 miljoen euro ontnemen.

En verder:

- bestaat de NASA zestig jaar.

- wordt de Nobelprijs voor de Geneeskunde uitgereikt.

- is het de VN Internationale Dag van de Ouderen.

Tv-tip: 2Doc: Bewaren

20.55-22.00 uur op NPO 2: Het is de Week tegen Eenzaamheid en als je naar dit programma met de 27-jarige Mehmet (27) uit Mijdrecht kijkt, weet je waarom een week eigenlijk te kort is voor dit nijpende probleem waar veel Nederlanders mee kampen.

Weer

In de nacht van zondag op maandag is het plaatselijk soms ook nat bij minima van 5 tot 8 graden. Morgen voert een stevige noordwestenwind wisselende wolkenluchten met soms zon en enkele buien over het land. Met hooguit 14 graden is het vrij koel voor de eerste oktoberdag. Later op de dag zijn er landinwaarts minder buien.

