Weerbericht: Zonnig met later op de dag kans op een bui

Zondagochtend begint fris maar zonnig. In de middag trekken er enkele sluierwolken over het land. In het noorden en noordwesten is daarbij kans op regen. De wind is zwak tot matig.

In de nacht van zondag op maandag is het iets warmer dan voorgaande nachten. Vooral in de kustprovincies kan het gaan regenen.

Maandag wordt het typisch Nederlands herfstweer met een mix van zon, stapelwolken en soms ook regen. Wie van mooie luchten houdt, kan zijn hart ophalen. Ook zijn er veel regenbogen te zien. Het wordt zo'n 13 graden en daarmee is het iets frisser voor de tijd van het jaar.

Dinsdag is een grijze dag met behoorlijk veel wind. Daardoor voelt het koud aan. De maximumtemperatuur komt niet boven de 15 graden uit.

De dagen daarna blijft het wisselvallig met kans op een enkele bui. De temperaturen schommelen tussen de 15 en de 20 graden. In de loop van de week is er weer kans op meer zon.