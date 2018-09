Koploper PSV boekt moeizame overwinning bij NAC Breda

Luuk de Jong maakte kort na rust de openingstreffer. NAC kreeg daarna de nodige mogelijkheden, maar in blessuretijd maakte Donyell Malen 0-2 namens PSV. Door de winst is de ploeg van trainer Mark van Bommel na zeven speelronden nog altijd zonder puntenverlies.

De voorsprong op nummer twee Ajax blijft vijf punten, want de Amsterdammers wonnen later op de avond met 0-2 bij Fortuna Sittard. NAC is met drie punten hekkensluiter.

PSV vervolgt de Eredivisie volgend weekend met een thuiswedstrijd op zaterdag tegen VVV-Venlo, maar woensdag speelt de Eindhovense club nog in de Champions League thuis tegen Internazionale. De wedstrijd in het Philips Stadion begint om 21.00 uur.

De Jong maakt vijfde goal van seizoen

PSV zal tegen Internazionale beter voor dag moeten komen dan tegen NAC. Het spel van PSV was in de eerste helft, in tegenstelling tot de laatste duels, slordig in balbezit, waardoor NAC het niet heel moeilijk om PSV van het doel weg te houden. Het lukte de ploeg van Van Bommel voor het eerst sinds december 2017 niet eens om voor rust van binnen het strafschopgebied richting doel te schieten.

De Bredase club zorgde in de eerste helft een keer voor gevaar. Gervane Kastaneer kon uithalen, maar zijn inzet eindigde ongelukkig tegen het been van ploeggenoot Mitchell te Vrede.

Direct na rust was PSV eindelijk eens gevaarlijk en meteen was het raak. Een van richting veranderde voorzet van de mee opgekomen llinksback Angeliño viel bij de tweede paal precies voor de voeten van De Jong, die de bal kon binnenwerken. Voor de aanvoerder van PSV was het al zijn vijfde Eredivisie-doelpunt dit seizoen.

NAC vraagt tevergeefs om strafschop

PSV kwam na die treffer flink onder druk te staan van NAC, dat de schroom van zich afgooide en voor de aanval koos.

Twee minuten na het openingsdoelpunt maakte Mitchell te Vrede bijna gelijk, maar keeper Jeroen Zoet redde. Daarna dacht NAC recht te hebben op een strafschop vanwege hands van Nick Viergever, maar scheidsrechter Dennis Higler en de videoarbiter gingen daar niet in mee.

Richting het einde van de wedstrijd nam NAC steeds meer risico, maar was niet meer zo dwingend als het eerste kwartier van de tweede helft. Een schot van grote afstand van Anouar Kali op de lat en dichter bij de gelijkmaker kwam NAC niet meer.

In blessuretijd was de hoop voor NAC vervlogen toen Malen scoorde. De aanvaller tikte binnen op aangeven Steven Bergwijn en bepaalde zo de eindstand in Breda op 0-2.

