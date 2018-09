Terrorismeverdachten voorgeleid | Erdogan bij Merkel

Je kunt je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve op zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht gebeurd is en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Verdachten van beramen aanslag Nederland voorgeleid

De zeven verdachten die donderdag zijn opgepakt vanwege het beramen van een aanslag in Nederland, worden voorgeleid aan de rechter-commissaris in Rotterdam. De mannen komen uit Arnhem, Rotterdam, Huissen en Vlaardingen. Hun leeftijden lopen uiteen van 21 tot 34 jaar. Ze zijn opgepakt in Arnhem en Weert.

PBL en CPB presenteren analyse klimaatakkoord

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau (CPB) presenteren hun analyses van het klimaatakkoord op hoofdlijnen aan de pers. Het akkoord moet ervoor zorgen dat de verduurzaming in Nederland echt tot ontwikkeling komt. Tegen 2030 moet de CO2-uitstoot met 49 procent zijn verminderd ten opzichte van 1990. In 2050 moet de uitstoot ten opzichte van 1990 met 95 procent zijn afgenomen, een van de ambitieuste doelen ter wereld.

Ryanair annuleert vluchten vanwege pilotenstaking

Ryanair heeft alsnog twaalf vluchten van en naar Eindhoven Airport geannuleerd vanwege een pilotenstaking. Volgens het vluchtschema van de luchthaven gaan vluchten van en naar Faro, Praag, Pisa, Marseille, Porto, Catania en Praag niet door. Ook in andere landen leggen de piloten het werk neer. De luchtvaartmaatschappij gaat ervan uit dat ongeveer 150 vluchten in Europa vervallen.

Erdogan brengt bezoek aan Duitsland

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan zal tijdens zijn staatsbezoek aan Duitsland ook de Duitse bondskanselier Angela Merkel ontmoeten. Alle actuele thema's kunnen aan de orde komen, waaronder de onderwerpen waarover onenigheid bestaat. Het wordt zijn eerste officiële bezoek aan Duitsland sinds 2014, en zijn eerste sinds hij het Turkse presidentschap heeft overgenomen.

Inhoudelijke behandeling zaak tattookillers

In de rechtbank in Rotterdam begint de zaak die draait om de moord op Onno Kuut in 2009. Zijn toegetakelde lichaam werd in maart van dat jaar gevonden in de duinen van Hoek van Holland. Justitie verdenkt de broers Cor en Brian P., Jeroen S. en Evert S. ervan dat zij Kuut hebben omgebracht. Zowel het slachtoffer als de verdachten behoren tot de zogenoemde Tattookillers, de groep die in verband wordt gebracht met zeer gewelddadige berovingen en moorden. De leden hebben op hun rug Chinese karakters laten tatoeëren die 'Wees daadkrachtig' betekenen.

En verder:

- Vinden de eerste vrije trainingen van de Grand Prix van Rusland van start.

- Vindt er in Arnhem een 48 uursstaking plaats bij AkzoNobel.

- Is het de laatste dag van de inzamelingsactie voor slachtoffers en nabestaanden van het spoorongeval in Oss.

Tv-tip: 80 jaar oorlog

21:05-22:00 uur op NPO 2: In deze documentaireserie over de Tachtigjarige Oorlog kom je alles te weten over de eindeloze strijd die 450 jaar geleden begon in de Nederlanden.

Weer

Vooral in het zuiden is er aan het begin van de dag nog wat motregen. Later op de dag is het droog met soms ook wat zon. Het is wel koeler met 14 tot 16 graden. In de avond en nacht van vrijdag op zaterdag klaart het op en koelt het flink af naar 2 tot 6 graden.

