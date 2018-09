Bekerduel Feyenoord | Getuigenis tegen Kavanaugh

Je kunt je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve op zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht gebeurd is en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Vrouw getuigt tegen Kavanaugh

Christine Blasey Ford, die zegt te zijn misbruikt door de Amerikaanse kandidaat-opperrechter Brett Kavanaugh, zal voor een commissie van de Amerikaanse Senaat een getuigenis afleggen. Kavanaugh ontkent schuldig te zijn. Hij zegt graag te willen getuigen om zijn naam te zuiveren.

Feyenoord en AZ spelen bekerduels

Een aantal Eredivisie-clubs komt in actie in de eerste ronde van de KNVB-beker. Zo ontvangt amateurclub Gemert Feyenoord (20.45 uur), krijgt het geplaagde FC Groningen FC Twente op bezoek (18.30 uur) en speelt FC Utrecht in eigen huis tegen MVV (19.45 uur). De avond begint om 17.00 uur met FC Emmen, dat uitspeelt tegen OFC en AZ dat bij Alcides op bezoek gaat.

Rechtszaak tegen 26-jarige Lars de R. van start

Lars de R. wordt verdacht van het misbruiken van dertien jongens in Nederland, India en Kroatië. De man uit Krommenie werd vorig jaar zomer aangehouden, nadat zijn naam was opgedoken in een Belgisch onderzoek naar kinderporno. Ook in dat land zal De R. vervolgd worden voor het maken en verspreiden van kinderporno.

Trump ontmoet Rod Rosenstein

Rosenstein is de plaatsvervangend minister van Justitie en houdt toezicht op het Ruslandonderzoek. Amerikaanse media meldden maandag dat Rosenstein van plan was zelf op te stappen, in de overtuiging dat Trump hem zal ontslaan. Aanleiding daarvoor is een bericht van The New York Times. Daarin staat dat Rosenstein vorig jaar heeft voorgesteld stiekem opnames te maken van Trump, om aan te tonen dat hij ongeschikt is voor het presidentschap. Daarmee zou een afzettingsprocedure kunnen worden gestart.

En verder:

- Doet de rechter uitspraak in de zaak tegen een middelbare scholier uit Australië die erin is geslaagd om binnen te dringen in de beveiligde systemen van Apple.

- Start de Week tegen Eenzaamheid.

- Worden de nominaties voor de Gouden Televizier-Ring bekendgemaakt. De uitreiking is op 11 oktober.

Tv-tip: Expeditie Robinson

20:30-22:00 uur op RTL 5: De vierde aflevering van Expeditie Robinson is zo'n typische aflevering met muiterij. Er zijn nog te veel kandidaten in de race voor de overwinning, de kliekjes worden steeds hechter en dan is er in Team Zuid iemand met een gouden munt. Probeer zo iemand er maar eens uit te krijgen.

Weer

Donderdag begint de dag in sommige regio's met wolken, maar gedurende de ochtend wordt het overal zonnig. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 20 tot 23 graden. Het warmst wordt het in Limburg. In de avond neemt vanuit het noorden de bewolking toe en stroomt koelere lucht het land binnen. Vrijdag wordt het nog maar een graad of 15 en is er meer bewolking. Het blijft droog.

