Erdogan: 'Rechter moet over lot Amerikaanse dominee beslissen'

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo, zei maandag te hopen dat Andrew Brunson later deze maand zal worden vrijgelaten. De predikant staat sinds afgelopen juli onder huisarrest, daarvoor zat hij 21 maanden lang in de cel.

"Dit is een gerechtelijke kwestie. Brunson is aangehouden op verdenking van deelname aan terrorisme gerelateerde misdrijven", zei Erdogan dinsdag in New York, waar hij de algemene vergadering van de Verenigde Naties bijwoonde. "Op 12 oktober is er weer een hoorzitting en we weten niet wat de rechtbank zal besluiten. Politici zullen niets te zeggen hebben over het vonnis."

De Turkse president benadrukte dat hij niet de bevoegdheid heeft de vrijlating van Brunson te gelasten. "Onze gerechtelijke macht is onafhankelijk. Laten we afwachten wat de rechter beslist."

Als Brunson schuldig wordt bevonden, hangt hem een celstraf tot 35 jaar boven het hoofd. De Amerikaanse dominee ontkent alle aantijgingen tegen hem.

De zaak tegen Brunson heeft tot een hoog opgelopen diplomatiek en economisch conflict tussen Ankara en Washington geleid. De Amerikaanse president Donald Trump verdubbelde in augustus de heffingen op aluminium- en staalimport uit Turkije als strafmaatregel.

Turkse lira raakte in vrije val door Amerikaanse sancties

Het conflict met de VS en zorgen over het financiële beleid van de regering-Erdogan hebben ervoor gezorgd dat de Turkse lira in de afgelopen weken bijna 40 procent van zijn waarde ten opzichte van de Amerikaanse dollar heeft verloren. Een recente ingreep van de Turkse centrale bank wist de munt weer iets te stabiliseren.

Volgens Erdogan vallen de economische problemen van Turkije mee. "De zaak-Brunson is in de verste verte niet verbonden met de economie van Turkije. De huidige economische uitdagingen worden meer overdreven dan nodig is en Turkije zal deze uitdagingen het hoofd bieden met zijn eigen middelen."

