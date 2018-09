Rutte legt idee Dijkhoff voor harde aanpak probleemwijken naast zich neer

"Dit kabinet zal niet met voorstellen komen", zei Rutte vrijdag tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen in de richting van zijn partijgenoot. Volgens de premier wordt het strafrechtelijk een moeilijke zaak om onderscheid te maken tussen wijken.

Rutte was wel bereid om binnen de bestaande kaders van het regeerakkoord te kijken naar hoe andere landen omgaan met verschillende aspecten van het integratievraagstuk.

PvdA-leider Lodewijk Asscher kon zijn verbazing moeilijk verbergen. "Wat een schertsvertoning", zei hij in de richting van de VVD. "Wat een afgang."

'Proefballon waar niets mee is gedaan'

Hij verweet de partij van Rutte een proefballon te hebben opgelaten waar vervolgens niks mee zal worden gedaan. Volgens Asscher zouden probleemwijken meer gebaat zijn bij meer politie en een betere kinderopvang.

Dijkhoff kwam dinsdag met het idee om criminaliteit in sommige wijken twee keer zo hard te bestraffen als in andere wijken.

Hij wil dat in wijken waar meer dan de helft van de bewoners uit niet-westerse allochtonen bestaat, de werkloosheid hoog is, het opleidingsniveau laag is en sprake is van relatief veel criminaliteit.

Ook wil hij dat de overheid ingrijpt in de opvoeding van kinderen in deze wijken. Zo moeten er in deze wijken verplichte lessen komen over "democratische waarden en tradities".

Voorstel Dijkhoff weggehoond

Het voorstel werd door een groot deel van de Kamer weggehoond. Zowel de coalitiepartijen als de linkse oppositie hekelde de rechtsongelijkheid waar Dijkhoff voor pleitte. CDA-leider Buma: "Kijk naar ronselen. Het kan niet dat we het ronselen van een kind in de ene wijk harder bestraffen dan in de andere."

Dijkhoff nam de Kamer de kritiek op zijn plan kwalijk, omdat zij niets voor deze wijken zouden willen doen. Volgens Asscher is het Dijkhoff die met lege handen staat nu het kabinet zijn plan niet overneemt. "Dit is pas cynisch, want ú bent geen klap opgeschoten."

De Tweede Kamer debatteert vrijdag tijdens de tweede dag van de Algemene Politieke Beschouwingen met de premier over de kabinetsplannen die dinsdag met Prinsjesdag zijn gepresenteerd. Dinsdag was de Kamer aan zet en vrijdag legt de premier verantwoording af.

Rutte blijft vierkant achter afschaffing dividendbelasting staan

Ook vrijdag moest de premier opnieuw uitleg geven over de afschaffing van de dividendbelasting. Rutte bleef in het zoveelste debat over de dividendbelasting hameren op de noodzaak van de afschaffing van de belasting die de staatskas jaarlijks 2 miljard euro zal kosten.

Maar bij gebrek aan nieuwe feiten in het dossier, bleef het bij de oppositie bij een herhaling van argumenten die de revue reeds zijn gepasseerd. Wel wees GroenLinks-leider Jesse Klaver op een initiatiefwet van zijn partij die de voorgenomen afschaffing per 2020 terugdraait.

Klaver herinnerde de premier eraan dat er in maart volgend jaar indirecte Eerste Kamerverkiezingen plaatsvinden. Doorgaan met de afschaffing van de dividendbelasting zou de coalitie in de senaat de meerderheid kunnen kosten, waarschuwde Klaver de premier.

Ook dat argument kon de premier niet overtuigen af te zien van zijn plan. "Besturen is niet altijd het nemen van populaire besluiten", aldus de minister-president.