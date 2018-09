Zware windstoten in ochtend | Tweede dag APB

Je kunt je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve op zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht gebeurd is en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Zware windstoten in ochtenduren

In de ochtenduren trekt een gebied met buiige regen van west naar oost over het land. Vooral in het noordwesten kunnen daarbij zware windstoten voorkomen. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor alle provincies, behalve Limburg. De KLM annuleert uit voorzorg honderd retourvluchten.

Tweede dag Algemene Politieke Beschouwingen

Tijdens de eerste dag van de APB kwam de Tweede Kamer aan het woord. Vrijdag is het de beurt aan premier Mark Rutte om het beleid van het kabinet te verdedigen en antwoorden te geven op vragen vanuit de Kamer. Vervolgens krijgen de fractievoorzitters nog een keer het woord, waarna Rutte nog eens kan reageren op eventuele moties.

Uitspraak in zaak gewelddadige ontvoering Hannah

De ontvoering vond vorig jaar op 26 februari plaats op de parkeerplaats van een supermarkt in het Noord-Brabantse Eersel. De ouders namen hun zes maanden oude dochter vervolgens mee naar een vakantiepark in Duitsland, waar ze nog dezelfde dag opgepakt werden. Moeder Kim de L. en vader Rowan S. geven vooral elkaar de schuld van het maken van het plan. Het Openbaar Ministerie heeft achttien maanden cel geëist, waarvan zes voorwaardelijk.

Heracles en De Graafschap openen Eredivisie-weekend

Heracles kent een goede seizoensstart en is na de traditionele top drie the best of the rest op de vierde plaats. De Graafschap, dat dit seizoen terugkeerde in de Eredivisie, staat op de vijftiende plaats. Het duel in Almelo begint om 20.00 uur. Het weekend staat verder vooral in het teken van de topper PSV-Ajax, die zondag om 16.45 begint.

Bekijk het volledige programma van speelronde 6

En verder:

- vinden herdenkingen plaats van de Slag om Arnhem, die 74 jaar geleden plaatsvond tijdens de Tweede Wereldoorlog.

- begint de meteorologische herfst.

Tv-tip: The Talent Project

20.30-22.30 uur op RTL4: Talentenjachten beginnen vaak met het moment waarop de deelnemer met knikkende knieën en klotsende oksels het podium opklimt. Daar gaat echter heel wat aan vooraf. In The Talent Project worden talenten vóór hun debuut in honderd dagen klaargestoomd door veertien professionele coaches.

Weer

In de nacht van donderdag op vrijdag neemt de wind in kracht toe. Het wordt bewolkt en vrijdagochtend trekt een gebied met buiige regen van west naar oost over het land. Vooral in het noordwesten kunnen daarbij zware windstoten voorkomen. 's Middags klaart het op en neemt de wind iets in kracht af. In het noorden blijft een bui mogelijk, soms met onweer. De temperatuur daalt overdag van 19 naar zo'n 15 graden.