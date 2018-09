Glennis Grace hoort uitslag AGT | Jos B. voorgeleid

Je kunt je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve op zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht gebeurd is en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Jos B. wordt aan rechter voorgeleid

Jos B. (55), de hoofdverdachte in de zaak rond de moord op de elfjarige Nicky Verstappen in 1998, wordt voorgeleid. De rechter-commissaris zal besluiten of zijn voorarrest wordt verlengd. Volgens de advocaat van B., Gerald Roethof, heeft het Openbaar Ministerie (OM) een "zwakke bewijspositie" in de zaak. Het is nog niet duidelijk of de verdachte al een verklaring of bekentenis heeft afgelegd.

Uitslag America's Got Talent

Vannacht wordt duidelijk of Glennis Grace de talentenjacht America’s Got Talent heeft gewonnen. Als dat zo is, gaat de Amsterdamse ervandoor met 1 miljoen dollar (850.000 euro) aan prijzengeld en een show in Las Vegas. In de finale zong Grace het nummer Run, een cover van de Noord-Ierse/Schotse rockband Snow Patrol. Ze kreeg een staande ovatie van het Amerikaanse publiek en lovende reacties van de jury.

Rechter doet uitspraak tegen kroongetuige Nabil B.

Nabil B., kroongetuige van het OM in het onderzoek naar de zogeheten 'Mocro-oorlog', krijgt in hoger beroep te horen of zijn straf van negen maanden cel voor verboden wapenbezit gehandhaafd blijft. De rechtbank in Amsterdam legde hem die straf vorig jaar op, omdat B. wapens bij zich droeg toen hij begin vorig jaar werd opgepakt. B. heeft een reeks verklaringen afgelegd die bewijs zouden leveren tegen opdrachtgevers van liquidaties in het onderwereldconflict. Kort daarna werd zijn broer Redouan doodgeschoten.

WK judo van start in Azerbeidzjaanse hoofdstad Baku

Bondscoach Maarten Arens heeft goede hoop dat zijn achtkoppige judoselectie in ieder geval twee medailles in de wacht sleept op het WK judo in Azerbeidzjan. Donderdag is het eerst de beurt aan Amber Gersjes (21), Roy Koffijberg (22) en Tornike Tjskadoea (21), die in actie komen bij de vrouwen onder 48 kilo en mannen onder 60 kilo. Zij maken allen hun WK-debuut in Baku. Medaillefavorieten Henk Grol (33) en Guusje Steenhuis (25) maken later in het toernooi hun opwachting.

En verder:

- Spreken de leiders van de EU-lidstaten in het Oostenrijkse Salzburg over zaken zoals de Brexit, migratie en interne veiligheid.

- Wordt PVV-raadslid Willie Dille herdacht tijdens de raadsvergadering in Den Haag. Dille maakte begin augustus een einde aan haar leven.

- Is de derde en laatste dag van de top tussen Noord- en Zuid-Korea.

Tv-tip: Het familiediner

22:20-23:05 uur op NPO 1: Met familie moet je wandelen, niet handelen. Dat geldt zeker voor de nichtjes Claudia en Laurence. Alles gaat goed, totdat de een de ander moet ontslaan. En dan is er ook nog het verhaal van Marcel, die van tante Tonia niet op de begrafenis van zijn oom mocht komen.

Weer

Het binnenland kan morgen wat zon verwachten, maar in het westen en noorden van het land is er meer bewolking. De temperatuur blijft zacht: het maximum bedraagt 20 graden aan zee en verder landwinwaarts kan het lokaal 26 graden worden. Vanaf vrijdag is het mooie nazomerweer overigens weer voorbij. Het wordt dan zo'n 15 graden met veel regen en wind.