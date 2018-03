Spaanse invasie op Perejil (video)

Bekijk video

Het eiland is volgens Madrid sinds jaar en dag onderdeel van de Spaanse autonome stad Ceuta in Noord-Afrika. Marokko stuurde afgelopen week militairen naar Perejil toe. De grens van de twintig vierkante kilometers tellende enclave Ceuta met Marokko is 6,3 kilometer lang. De grens met Marokko van de oostelijker gelegen Spaanse havenstad Melilla is 9,6 kilomter lang.

De Spaanse grenswacht in Melilla heeft laten weten dat alles rustig is aan de vier grensovergangen die Melilla telt. Er is minder verkeer dan normaal en er is niet gevraagd om versterking of om extra veiligheidsmaatregelen. De grens is gewoon open, want anders komt Melilla zonder levensmiddelen te zitten. De stad is een vrijhaven en op de slechts 12,5 vierkante kilometers wonen 57.000 mensen. Er zijn doorgaans zeker 3500 Spaanse militairen gestationeerd.

In Ceuta zijn woensdag de regering van de autonome stad en vertegenwoordigers van de politieke partijen in spoedzitting bijeengekomen. Ze hebben hun steun uitgesproken aan de door Madrid gevolgde politiek inzake Perejil en ze hekelden de houding van Marokko. In het 75.000 inwoners tellende Ceuta zijn normaal gesproken slechts dertig tot vijftig Spaanse militairen.

Op enkele andere mediterrane Noord-Afrikaanse gebiedsdelen van Spanje, vijf miniscule eilandjes voor de Marokkaanse kust, zijn ergens tussen de negentig en 150 soldaten gelegerd. Die eilandjes zijn vrijwel onbewoond.

