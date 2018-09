Weerbericht: Droog met af en toe zon

Vooral in het zuiden wordt het maandag mooi weer. De rest van het land heeft te maken met bewolking. Het blijft droog en af en toe breekt de zon door. De zuidwestenwind is matig, al kan deze in de kustgebieden nog vrij krachtig zijn. Met temperaturen tussen de 20 en 23 graden is het weer warm voor deze tijd van het jaar.

Dinsdag is er kans op lichte regen. In het zuiden blijft het zonnig en droog. Het kan er zomers warm worden met 25 graden. In het noorden blijft de temperatuur steken op 21 graden, in het midden en oosten loopt het kwik op tot 23 graden. Er staat flink wat wind, vooral op de Wadden.

Ook op woensdag is Nederland verdeeld wat het weer betreft. In de noordelijke helft is er kans op lichte regen met temperaturen tussen de 16 en 20 graden, terwijl in het zuiden de zon schijnt. Hier kan het kwik oplopen tot 26 graden.

De dagen erna koelt het af. Ook is er kans op een beetje regen. In het weekend lijkt het weer op te klaren en in de week erop is er opnieuw kans op warmer weer.