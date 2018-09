Weerbericht: Bewolkt, met af en toe wat zon

Hoewel het in de nacht van vrijdag op zaterdag nog flink regende, is het zaterdag overwegend droog. Wel begint de dag bewolkt en kan er soms een bui vallen. In het zuidoosten kan zelfs de zon tevoorschijn komen. De wind is matig en het wordt zo'n 17 tot 20 graden.

In de loop van de nacht van zaterdag op zondag blijft het droog, al kan er in het noorden van het land af en toe nog een bui voorkomen. Het wordt zondag een stuk warmer, maar ook dan kunnen her en der buien voorkomen. Vooral in het zuiden schijnt de zon, en het wordt 19 tot 24 graden.

Na het weekend blijft het droog en lopen de temperaturen geleidelijk weer op. Maandag en dinsdag is het droog en de temperaturen lopen op tot 24 graden.