Trump wil onderzoek naar anonieme brief The New York Times

"Ik denk dat het om nationale veiligheid gaat'', zei Trump aan boord van het presidentiële vliegtuig. Daarnaast bekijkt het Witte Huis of het mogelijk is The New York Times aan te pakken voor het publiceren van de brief, aldus Trump.

Een hoge functionaris had in de anonieme brief gezegd dat Trump wordt tegengewerkt door naaste medewerkers. Dat moet ''de Verenigde Staten beschermen tegen zijn ergste impulsen''. Ook schrijft de persoon dat Trump ''te onstabiel" en ''ongeschikt" is om het land te leiden. De brief doet veel stof opwaaien in de VS.

Trump reageerde al snel door de brief "laf" te noemen. Ook trok hij het bestaan van de briefschrijver in twijfel.

'Zo hoort democratie niet te werken'

Trumps voorganger, Barack Obama, heeft zich ook uitgelaten over de brief. ''De bewering dat alles goed zal komen omdat er mensen in het Witte Huis zijn die zich stiekem niet houden aan de opdrachten van de president: zo hoort onze democratie niet te werken. Deze mensen zijn niet verkozen. Ze helpen ons niet door 90 procent van alle onzin uit het Witte Huis actief te ondersteunen en dan te zeggen: maak je niet druk, we voorkomen de andere 10 procent'', zei de Democraat.

Het is uitzonderlijk dat oud-presidenten zich openlijk uitlaten over hun opvolgers. Obama riep zijn toehoorders op om te gaan stemmen: ''Jullie moeten stemmen, omdat onze democratie ervan afhangt.''

De Amerikanen stemmen op 6 november voor een deel van de Senaat en het hele Huis van Afgevaardigden. In beide kamers verdedigen de Republikeinen van Trump hun meerderheid.