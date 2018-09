VVD'er Bruins zwijgt over grootschalige WW-fraude onder zijn bewind

Bruins leidde het UWV van 2012 tot hij eind oktober vorig jaar aantrad als minister voor Medische Zorg.

Het UWV kreeg de uitkeringsfraude via malafide tussenpersonen door vooral Poolse arbeidsmigranten, die Nieuwsuur aan het licht heeft gebracht, in 2012 in het vizier. Drie jaar later meldde de uitkeringsinstantie bij de inspectie dat er mogelijk sprake was van "omvangrijke fraude". Maar substantiële maatregelen lijken te zijn uitgebleven.

De minister heeft de fraude indertijd "zeker niet over het hoofd gezien", zegt hij. Hij vindt evenmin dat de uitkeringsinstantie laks heeft opgetreden. Maar hij wil dat niet verder toelichten.

Poolse migranten maken gebruik van nepsollicitaties

Poolse arbeidsmigranten frauderen op grote schaal met werkloosheidsuitkeringen. Door gebruik te maken van nepsollicitaties, valse handtekeningen en adresfraude zouden ze voor duizenden euro's aan uitkeringen innen, terwijl ze in Polen aan het werk zijn of vakantie vieren.

Volgens het onderzoek worden de Polen bijgestaan door tal van malafide tussenpersonen die op internet adverteren als boekhouder of administratiekantoor. Tegen betaling geven ze advies en helpen zij de controles van uitkeringsinstantie UWV te omzeilen.

Volgens de regels hebben werknemers, dus ook arbeidsmigranten, die minstens een half jaar aan de slag zijn geweest recht op een WW-uitkering.

Zij zijn wel verplicht om te solliciteren en moeten ook in Nederland verblijven. De werkelijkheid leert volgens Nieuwsuur dat een deel van de arbeidsmigranten is teruggekeerd naar Polen. Ook zijn ze niet actief op zoek naar een nieuwe baan.

'Zo'n 150 tussenpersonen staan uitkeringstrekkers bij'

De tussenpersonen zouden op hun naam nepsollicitaties doen en post van uitkeringsinstantie UWV via een nepadres onderscheppen. Waar nodig worden brieven door hen beantwoord en ondertekend en wordt er 'bewijs' geleverd aan het UWV dat de ontvanger van de uitkering in Nederland verblijft.

Volgens het tv-programma zijn zo'n 150 tussenpersonen actief. Die stonden vorig jaar circa 9.400 uitkeringstrekkers bij. Het UWV zou al sinds 2012 van deze vorm van fraude weten, en slechts ''beperkte maatregelen'' hebben getroffen. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zou sinds 2016 op de hoogte zijn maar verzuimd hebben de Tweede Kamer te informeren.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!