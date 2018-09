Acties agenten Amsterdam | Verhoor Twitter en Facebook

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve op zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Agenten gaan actievoeren in centrum Amsterdam

Van 8.00 tot 12.00 uur gaan politiemensen naar eigen zeggen het centrum van Amsterdam 'afsluiten'. Dat betekent niet letterlijk dat er niemand meer in of uit kan. Tijdens de actie gaan agenten mensen die de stad binnenkomen, hetzij met de auto of trein, wijzen op spandoeken met de tekst 'Betreden op eigen risico: Geen politie'.

Twitter-directeur Jack Dorsey en Facebook-COO Sheryl Sandberg getuigen voor Amerikaanse Senaat

Het verhoor gaat onder meer over buitenlandse inmenging in het Amerikaanse verkiezingsproces. Ook Google-oprichter Larry Page is uitgenodigd, maar het is vooralsnog onduidelijk of hij daadwerkelijk op komt dagen. Later woensdag getuigt Twitter-directeur Dorsey nog eens afzonderlijk voor een commissie van het Huis van Afgevaardigden.

​Zaak tegen twee verdachten doodschieten 25-jarige Soufian Z. in Breda gaat verder

De mannnen sloegen op de vlucht toen de politie de flat binnenviel. Ze probeerden te ontsnappen via een balkon, maar werden door de politie neergeschoten met zogenaamde beanbags (soort munitie voor een vuurwapen die een flinke klap uitdeelt), waardoor ze naar eigen zeggen naar beneden vielen. Beide mannen ontkennen iets met de moord van doen te hebben, maar het DNA van Azedine A. (27) is aangetroffen op een revolver in de flat. Dat van Anel B. (27) zit op een pistool waarmee Z. is doodgeschoten.

En verder:

- keert V&D terug als online warenhuis VD.nl.

- is het de Internationale Dag van Liefdadigheid.

TV-tip: Steenrijk, straatarm

20:30-21:30 uur op SBS 6: De twee families die van huis, budget en dagelijks leven ruilen in Steenrijk, straatarm gaan zien of geld gelukkig maakt. Bastiaan van Schaik en zijn partner trekken in de eerste aflevering de broekriem flink aan. De familie Steur ondervindt hoe het is om op de rode loper te staan.

Weer:

Woensdag vallen vooral in de zuidelijke helft enkele buien, opnieuw met onweer en veel neerslag in korte tijd. De zon breekt ook door en het wordt 22 tot 26 graden. Donderdag is het koeler met 18 tot 20 graden, in het uiterste oosten kan het nog wat warmer worden. Neerslag trekt dan oostwaarts weg, maar later in de middag bereiken nieuwe buien het westen van het land. Ook vrijdag vallen enkele buien bij 16 tot 19 graden.

