Vier jaar cel voor Bredase drugsbaas John G.

Ook zijn zoon, die meehielp in de organisatie, moet de gevangenis in. De rechtbank in Breda veroordeelde hem dinsdag tot drie jaar.

De familie G. kwam in 2010 in het nieuws toen hun woonwagen in Breda werd doorzeefd met kogels. Hun twaalfjarige zoon Danny kwam daarbij om het leven. Het zou een vergeldingsactie zijn geweest, omdat John 400 kilogram cocaïne kwijt zou zijn geraakt, stelde justitie destijds. Voor de moord zijn drie mannen tot twintig jaar cel veroordeeld.

De rechtbank sprak de mannen dinsdag wel vrij van handel in die bewuste 400 kilo, omdat niet bewezen is dat het om gestolen cocaïne ging. "Dat het om harddrugs gaat, neemt de rechtbank aan, maar het bewijs ontbreekt."