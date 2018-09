Vierhonderd gevangenen ontsnappen uit gevangenis hoofdstad Libië

In de gevangenis was het volgens de politie al de hele week onrustig. Meermaals braken gevechten uit tussen rivaliserende milities, daarbij is een aantal mensen om het leven gekomen.

Zondag was er een grote rel in de gevangenis, waarna de gevangenen de deur forceerden en ontsnapten. De gevangenis bevindt zich in het zuiden van Tripoli.

In de hoofdstad is zondag de noodtoestand uitgeroepen na een week van geweld. In het zuiden van Tripoli zijn maandag gevechten uitgebroken tussen rivaliserende milities.

Al minimaal 39 mensen om het leven gekomen

Minstens 39 mensen zijn de afgelopen week als gevolg van het geweld om het leven gekomen en er vielen honderden gewonden.

Sinds de val van oud-dictator Kaddafi in 2011 verkeert Libië in chaos. Buiten de hoofdstad heeft de internationaal erkende regering, die gesteund wordt door de VN, nauwelijks macht. Ze voert strijd met een regering in het oosten van het land. Beide worden gesteund door zwaarbewapende milities, die vechten om belangrijke regio's in het land.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!