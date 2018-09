Nieuwsupdate: Terroristisch motief steekpartij A'dam | Bertens faalt op US Open

Het belangrijkste nieuws van vandaag

Verdachte steekpartij Amsterdam Centraal had terroristisch motief

Dat is gebleken uit de eerste verklaringen van de verdachte, zo maakte de gemeente Amsterdam zaterdag bekend. De twee slachtoffers zijn Amerikanen en werden willekeurig uitgekozen.

Bertens verrassend uitgeschakeld in derde ronde US Open

De Nederlandse verloor met 7-6 (4), 2-6 en 7-6 van de Tsjechische Markéta Vondrousová, die veel lager staat op de wereldranglijst.

Oud-minister Hennis-Plasschaert verlaat Kamer en gaat VN-missie leiden in Irak

Ze wordt daar ook de nieuwe Speciaal Vertegenwoordiger van de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties. Dat maakt Antonio Guterres, de secretaris-generaal van de VN, vrijdagavond bekend in New York.

Maarten van der Weijden haalt 4,7 miljoen euro op met zijn elfstedenzwemtocht

Dat heeft de zwemmer zaterdag in Birdaard bekendgemaakt. Hij keerde zaterdagochtend even terug naar het Friese Birdaard. Daar moest hij maandag 20 augustus zijn tocht staken na 163 kilometer en 55 uur zwemmen. Het nieuwe bedrag is meer dan het streefbedrag van 4,5 miljoen euro waarop Van der Weijden vooraf had gemikt. De opbrengst gaat naar kankeronderzoek.

Dit wordt het nieuws van 2 september

Ajax en Feyenoord in actie in Eredivisie

Met een op transferdeadlinedag intact gebleven ploeg gaat Ajax om 14.30 uur op bezoek bij ‘angstgegner’ Vitesse. Van de laatste zes competitieduels in Arnhem wonnen de Amsterdammers er slechts twee. Feyenoord, zonder de vertrokken Sofyan Amrabat en Jean-Paul Boëtius, ontvangt NAC Breda om 16.45 uur in De Kuip.

Verstappen rijdt Grand Prix van Italië

De race wordt verreden op het circuit van Monza bij Milaan. Max Verstappen begint met zijn nieuwe Renault-motor vanaf de vijfde startplaats. De eerste startrij is voor thuisfavoriet Ferrari, met Kimi Raikkonen op pole position. De race begint om 15.10 uur.

Begrafenis John McCain

Op de marine academie in Annapolis, in de Amerikaanse staat Maryland vindt de begrafenis plaats van John McCain. De oud-marinevlieger en Senator overleed een week geleden aan de gevolgen van hersenkanker. De Amerikaanse president Donald Trump zal op verzoek van de familie van McCain niet aanwezig zijn. McCain en Trump golden, hoewel beiden van de Republikeinse partij, golden als politieke opponenten.

Negende etappe Vuelta begint bergop

In de Vuelta a España krijgt het peloton zondag de eerste aankomst bergop voor de wielen. De negende etappe gaat van Talavera de la Reina naar La Covatilla, waar na 200 kilometer de finish op een col van buitencategorie ligt. De Fransman Rudy Molard rijdt nog altijd in de rode leiderstrui.

Tv-tip: Mag dat?

21:25-22:05 uur op NPO 1: Anita Witzier gaat geen CBR theorie-examen doen op tv. Mag dat? behandelt vragen als 'Mag je je eigen fiets terug stelen?' en 'Mag je je hond in je eigen tuin begraven als-ie dood is?' Op het eerste oor onzinnig, maar dit zijn nou eens vragen waar mensen écht mee zitten.

Het weer in Nederland

Zondag zien we meer stapelwolken, vooral in de oostelijke helft van het land. Het blijft droog en het wordt op de meeste plaatsen 21 tot 24 graden. Maandag blijft het warm, maar er is wel meer bewolking. In het zuiden en zuidoosten is er later op de dag ook kans op een enkele regen- of onweersbui.

Komende 5 dagen Max Min Wind Maandag 23°C 14°C N 3 Dinsdag 23°C 15°C N 3 Woensdag 21°C 14°C N 3 Donderdag 19°C 13°C NW 3 Vrijdag 19°C 11°C W 3

Bekijk hier de vooruitzichten voor andere landen.