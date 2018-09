Weerbericht: Bewolkt en vrijwel overal droog

Zaterdag begint aan de frisse kant met enkele mistbanken en een temperatuur tussen de 4 en 10 graden. Alleen in het noordoosten van het land is er kans op een mogelijke bui.

Zondag wordt het een paar graden warmer, in het zuidoosten kan het dan zelfs 25 graden worden. Er waait een matige oostenwind en het is vrijwel overal zonnig en droog. Alleen in het zuiden en zuidoosten vormen er in de loop van de dag wolken.

Na het weekend blijft de zomerse warmte nog een aantal dagen in het land. Tot en met woensdag wordt het 21 tot 25 graden. Er is wel iets meer kans op een enkele regen- of onweersbui.

Komende 5 dagen Max Min Wind Zondag 24°C 8°C O 2 Maandag 24°C 14°C NO 3 Dinsdag 24°C 15°C NO 3 Woensdag 23°C 14°C NO 3 Donderdag 21°C 12°C NNO 3

Het weer op vakantie

Een hogedrukgebied dat zich uitstrekt vanaf de Azoren over de Noordzee richting Centraal-Scandinavië zorgt ervoor dat actieve storingen het Europese vasteland moeilijk kunnen bereiken. Dit weekend zien we vooral in Ierland en Schotland de nodige buien, soms ook met hagel en onweer. De temperaturen liggen in die regio's rond 16 graden.

In de as van het hogedrukgebied, grofweg over Zweden, de Benelux, West-Frankrijk en Portugal, is het dit weekend grotendeels droog en vrij zonnig weer. Nabij de kust kunnen wel wolkenvelden aanwezig zijn. In Scandinavië en in de Benelux ligt het kwik tussen 18 en soms 25 graden. In Frankrijk kan het plaatselijk tropisch warm worden, met de hoogste waarden in het zuiden.

Onstabieler weer vinden we de komende dagen in het Alpengebied en op de Noordelijke Balkan. In de Alpen, in Noord-Italië en in de landen rondom Kroatië vallen veel buien, soms ook echt zware exemplaren met kans op windstoten, onweer en hagel. Plaatselijk valt ook veel neerslag in korte tijd, wat met name in berggebieden voor overlast kan zorgen. In Griekenland en Turkije is het weer rustig met veel zon en hoge temperaturen.

