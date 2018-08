Nieuwsupdate: Steekincident Amsterdam Centraal | Willems-Orde voor De Ruiter

Het belangrijkste nieuws van vandaag

Drie gewonden bij steek- en schietincident Amsterdam Centraal

De politie heeft na een steekincident de dader neergeschoten, de drie gewonden zijn naar het ziekenhuis afgevoerd. Aanvankelijk werd al het treinverkeer stilgelegd, maar later ging het politieonderzoek alleen op spoor 4 en 5 verder. Tegen de avond reden de meeste treinen weer.

Europese Commissie voor afschaffing van systeem zomer- en wintertijd

Vrijdag gaat de commissie een voorstel doen om het halfjaarlijkse verzetten van de klok af te schaffen in de Europese Unie.

Alsnog diploma voor meeste leerlingen VMBO Maastricht

Tot dusver hebben 285 van de 353 leerlingen van wie het eindexamen voor de zomer ongeldig werd verklaard hun diploma behaald, laat het ministerie van Onderwijs weten.

Koning reikt Militaire Willems-Orde uit aan majoor-vlieger Roy de Ruiter

Het is voor het eerst dat een vlieger van een helikopter deze onderscheiding krijgt. De Ruiter kreeg die voor zijn optreden als Apache-vlieger in Afghanistan tussen 2007 en 2009.

Glazen plafond niet omlaag bij beursgenoteerde bedrijven

Bovendien voldeed één bedrijf minder aan het streefpercentage van 30 procent vrouwelijke bestuurders.

Dit wordt het nieuws van 1 september

Geen politie bij Fortuna Sittard-FC Utrecht

De vakbonden willen dat er zaterdag geen politie is bij de voetbalwedstrijd Fortuna Sittard tegen FC Utrecht. Zij protesteren hiermee tegen het uitblijven van een in hun ogen goede cao. Ze roepen de ingeroosterde agenten op om op dat tijdstip naar een cao-bijeenkomst in te komen, in de buurt van het stadion in Sittard.

Max Verstappen in actie in Italië

Max Verstappen begint zaterdag om 15.00 uur aan de kwalificatie voor de Grand Prix van Italië op Monza, voor zijn ploeg Red Bull Racing het moeilijkste circuit op de Formule 1-kalender. Het gebrek aan vermogen van de Renault-motor doet zich op het razendsnelle Monza nog meer voelen. Alles beter dan een vijfde plek - achter Ferrari en Mercedes - zou een overwinning zijn voor Verstappen. "Dit is echt de slechtste baan voor ons, dus ik verwacht geen wonderen hier", zei de Nederlander vrijdag na de eerste twee vrije trainingen.

Kruijswijk en Kelderman rijden in achtste etappe Vuelta

De achtste etappe van de Vuelta a España is wederom 'Spaans vlak'. Er is zaterdag in de 195 kilometer lange rit van Linares naar Almadén maar één gecategoriseerde klim, maar het is nergens echt vlak. De laatste 5 kilometer loopt de weg bijna constant omhoog. De klassementsrenners, onder wie de Nederlanders Steven Kruijswijk en Wilco Kelderman, moeten dus weer opletten, al staat er zondag pas een echte bergrit op het programma. De achtste rit begint zaterdag om 12.10 uur. De finish wordt verwacht tussen 16.55 en 17.30 uur.

Willem II probeert verrassend goede prestaties vast te houden tegen PSV

PSV-Willem II is de topper van de vierde speelronde in de Eredivisie. Landskampioen PSV is met negen punten uit drie wedstrijden de koploper, terwijl Willem II met zes punten en een doelsaldo van 6-1 voorlopig verrassend goed presteert en vierde staat. De wedstrijd in Eindhoven begint zaterdag om 19.45 uur. Verder neemt VVV-Venlo het thuis op tegen sc Heerenveen (aftrap: 18.30 uur), gaat ADO Den Haag op bezoek bij Excelsior (aftrap: 19.45 uur) en ontvangt Fortuna Sittard FC Utrecht (aftrap: 20.45 uur).

Tv-tip: Beste Zangers

20.30-21.30 uur op NPO 1: Ze hebben 'm eindelijk gestrikt hoor: Leendert Huijzer, oftewel Lee Towers. 72 lentes jong en groot geworden door Rotterdammer te blijven. Hij is de eerste die in het zonnetje wordt gezet door toppers als Trijntje Oosterhuis, Tino Martin en operazangeres Maria Fiselier.

Het weer in Nederland

Morgen blijft het vooral droog en is het vrij zonnig. Met een middagtemperatuur van 19 tot 22 graden is het iets warmer dan vandaag. De wind houdt zich rustig.

Komende 5 dagen Max Min Wind Zaterdag 21°C 7°C NO 2 Zondag 24°C 8°C O 2 Maandag 24°C 14°C NO 3 Dinsdag 24°C 15°C NO 3 Woensdag 23°C 14°C NO 3

Het weer op vakantie

Een hogedrukgebied dat zich uitstrekt vanaf de Azoren over de Noordzee richting Centraal-Scandinavië zorgt ervoor dat actieve storingen het Europese vasteland moeilijk kunnen bereiken. Dit weekend zien we vooral in Ierland en Schotland de nodige buien, soms ook met hagel en onweer. De temperaturen liggen in die regio's rond 16 graden.

In de as van het hogedrukgebied, grofweg over Zweden, de Benelux, West-Frankrijk en Portugal, is het dit weekend grotendeels droog en vrij zonnig weer. Nabij de kust kunnen wel wolkenvelden aanwezig zijn. In Scandinavië en in de Benelux ligt het kwik tussen 18 en soms 25 graden. In Frankrijk kan het plaatselijk tropisch warm worden, met de hoogste waarden in het zuiden.

Onstabieler weer vinden we de komende dagen in het Alpengebied en op de Noordelijke Balkan. In de Alpen, in Noord-Italië en in de landen rondom Kroatië vallen veel buien, soms ook echt zware exemplaren met kans op windstoten, onweer en hagel. Plaatselijk valt ook veel neerslag in korte tijd, wat met name in berggebieden voor overlast kan zorgen. In Griekenland en Turkije is het weer rustig met veel zon en hoge temperaturen.

Bekijk hier de vooruitzichten voor andere landen.