Nieuwsupdate: VVD'er Ten Broeke stapt op | 'Suikervrije frisdrank goedkoper'

VVD-Kamerlid Ten Broeke stapt op om 'ongelijkwaardige relatie' met medewerkster

Dat laat hij donderdag weten in een verklaring. De relatie speelde in 2013, maar nu deze openbaar is geworden, besluit Ten Broeke de Tweede Kamer alsnog te verlaten. Dat doet hij na een publicatie van HP/De Tijd donderdag.

PSV loot Barça en Spurs in Champions League, Ajax tegen Bayern en Benfica

PSV heeft het in groep B niet getroffen. De Eindhovenaren komen met FC Barcelona de kampioen van Spanje en met Tottenham Hotspur de nummer drie van de Premier League tegen.

Koningsdag 2019 in Amersfoort

Op 27 april brengen koning Willem-Alexander en koningin Máxima een bezoek aan de Utrechtse stad, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. Dit jaar werd Koningsdag in Groningen gevierd.

Gezamenlijke studieschuld gestegen naar 11,2 miljard euro

De afgestudeerden zijn de Nederlandse Staat samen 11,2 miljard euro schuldig. Dit bedrag is meer dan twee keer zo hoog als in 2011.

Van misbruik beschuldigde militairen doen aangifte van laster

Advocaat Michael Ruperti bevestigt de aangifte naar aanleiding van een bericht in het AD. De verhalen die de ex-militairen vorig jaar november in de Volkskrant vertelden, zijn volgens de advocaat verzonnen.

'Belasting op suikervrije frisdrank en bronwater gaat omlaag'

Dit zou gerealiseerd moeten worden door de verbruiksbelasting op dit soort suikervrije producten te laten vervallen. Het gaat volgens bronnen van het AD om een beoogde maatregel in het nog te sluiten Preventieakkoord, waar momenteel over wordt gesproken.

Dit wordt het nieuws van 31 augustus

Besloten uitvaart Aretha Franklin

Aretha Franklin wordt naar haar laatste rustplaats gebracht. De 'Queen of Soul', die 16 augustus op 76-jarige leeftijd stierf, wordt bijgezet op Woodlawn Cemetery in Detroit. De afgelopen dagen lag de zangeres opgebaard in het Charles H. Wright Museum of African American History in Detroit, waar fans haar de laatste eer konden bewijzen

Examenuitslag VMBO Maastricht na debacle

Zo'n tweehonderd leerlingen hebben afgelopen week in Maastricht toetsen gemaakt in de hoop alsnog hun vmbo-diploma te halen. Eerder waren op de instelling 354 examens ongeldig verklaard omdat de instelling de zaken niet op orde had.

Verdachte doodsbedreiging burgemeester Laarbeek voor de rechter

Vrijdag staat een achttienjarige Syrische man terecht die ervan wordt verdacht de burgemeester van de Brabantse gemeente Laarbeek, Frank van der Meijden, eind vorig jaar met de dood bedreigd te hebben. Het zou gaan om een "verbale dreiging met een misdrijf tegen het leven" die op 21 december 2017 zou hebben plaatsgevonden.

Koning reikt Militaire Willems-Orde uit aan majoor-vlieger

Koning Willem-Alexander reikt in aanwezigheid van koningin Máxima en premier Mark Rutte de Militaire Willems-Orde uit aan majoor-vlieger Roy de Ruiter van de Koninklijke Luchtmacht.

Deadline Day op transfermarkt

In de meeste competities is het 'Deadline Day' op de transfermarkt. In Engeland en Italië is de transfermarkt al gesloten, maar in onder meer de Eredivisie kunnen clubs nog wel nieuwe spelers halen. Kan Quincy Promes zijn transfer van Spartak Moskou naar Sevilla nog afronden en verkast Riechedly Bazoer van VfL Wolfsburg naar FC Porto?

Verstappen in actie in vrije trainingen Grand Prix Italië

Max Verstappen begint aan het Grand Prix-weekend in Italië. De Nederlander, die afgelopen weekend derde werd in de Grand Prix van België, begint om 11.00 uur aan de eerste vrije training op het circuit van Monza. Vier uur later staat de tweede vrije training op het programma.

Tv-tip: Drone Masters

21.30-22.30 uur op SBS6: Zeven BN'ers voeren opdrachten uit met een drone; van het bezorgen van biertjes op een terras, het bespieden van de buurvrouw van nummer 9, tot het fotograferen van motorcross. De BN'ers in kwestie zijn Timor Steffens, Remy Bonjasky, Tim Haars, Rudolph van Veen, Fockeline Ouwerkerk, Tanja Jess en Bertie Steur.

Het weer in Nederland

Vrijdag zijn er minder buien en regionaal schijnt vaker de zon. Het wordt maximaal 18 tot 21 graden en de noordenwind is zwak tot matig.

Komende 5 dagen Max Min Wind Vrijdag 19°C 7°C NO 2 Zaterdag 21°C 8°C NO 2 Zondag 23°C 9°C O 2 Maandag 24°C 11°C NO 3 Dinsdag 24°C 13°C N 3

Het weer op vakantie

Liefhebbers van zon en warmte komen volledig aan hun trekken in de Zuid-Europese landen. Vrijwel overal wordt het minimaal 30 graden, en in delen van Turkije, Portugal en Spanje soms ook meer dan 35 graden.

Veel minder fraai is het rondom de Alpen. Het gehele Alpengebied heeft vrijdag te maken met bewolking en buien, waarbij het kan onweren en hagelen. Er zijn zware buien mogelijk, met name in de Italiaanse Alpen en Tirol. Ook in de nacht naar zaterdag en zaterdagochtend kan het nog flink regenen, daarna neemt de buiigheid af. De buien verplaatsen zich dan meer naar het Oostenrijkse laagland en Tsjechië.

Iedereen die dit weekend weer huiswaarts keert, heeft van het weer onderweg weinig te vrezen. Alleen bij het Alpengebied is het dus slecht weer, maar op alle andere routes is het rustig en droog weer.

